Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Câte zile de concediu avem pe an. Care este minimul legal

Durata concediului de odihnă este clar stipulată în Codul Muncii, însă aceasta privește doar perioada minimă care se poate acorda într-un an. Astfel, anumite categorii profesionale pot avea chiar și un concediu de 36 de zile lucrătoare într-un an, în timp ce altele abia iau 25 de zile lucrătoare.

O femeie ține un calendar în mâini
Românii au dreptul la cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu de odihnă pe an. Foto arhivă

Există un număr maxim de zile de concediu de odihnă, stabilit prin lege sau unii pot avea doar 21 de zile, în timp ce alții au 50? a întreb at un internaut pe rețelele de socializare.

Răspunsurile nu au întârziat prea mult să apară.

„Există un minim 20 de zile de CO pe care toți angajatorii sunt obligați să îl acorde. Maxim nu există, fiecare angajator acordă cât dorește/poate/negociază”, i-a răspuns un participant la discuție.

„Eu am 30 de zile + sărbătorile legale (dacă pică în wekeend le primim luni sau vineri) + în fiecare an 23 decembrie - 8 ianuarie”, a adăugat un alt internaut.

„Minim 20 sau 21, nu mai știu. Maxim depinde de angajator, dacă ești bugetar ai și 36”, a opinat un altul. Întrebat ce bugetari pot avea un concediu de odihnă atât de mare, el a răspuns: „Tot sistemul de ordine publică și apărare, de exemplu. Au chiar mai multe.

Cu mențiunea că 4 săptămâni libere la ei nu sunt 20 de zile, ci 28 de zile. Pentru că se lucrează în ture/toată săptămâna. Dacă vrei liber 4 săptămâni trebuie să foloseșți 28 de zile de CO.

Deci 36 (de zile) la bugetari ar fi cam 26-27 la privat (cu mențiunea că dacă nu-ți iei o săptămână întreagă și doar câteva zile ici colo, ieși mai bine la stat)”, a adăugat alt participant la dicuție.

Ce spune legea

Potrivit Codului Muncii, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective aplicabile, şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

Prin excepţie, efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Cine beneficiază de zile de CO suplimentare

Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.

Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile de salariaţi prevăzute mai sus se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi va fi de cel puţin 3 zile lucrătoare.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

