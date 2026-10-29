Patru proiectile explozive, descoperite în județul Iași. Trei se aflau pe traseul Autostrăzii A8

Pirotehnicienii ieşeni au descoperit patru proiectile explozive în localităţile Bogonos, comuna Leţcani, şi Dumbrava, comuna Lespezi, din judeţul Iaşi. Trei dintre proiectile au fost găsite pe traseul Autostrăzii A8.

Proiectile explozive Foto: Isu Iași

Echipa pirotehnică din cadrul ISU Iași a descoperit şi ridicat patru proiectile explozive, din care un proiectil exploziv de calibru 152 mm în localitatea Dumbrava, comuna Lespezi, şi trei proiectile explozive de calibru 150 mm, în Bogonos, comuna Leţcani, descoperite pe traseul Autostrăzii A8.

Potrivit pompierilor ieșeni, elementele de muniţie au fost ridicate în condiţii de siguranţă, urmând să fie distruse ulterior, în cadrul unei misiuni special organizate.

„Aceste descoperiri demonstrează că pericolul reprezentat de muniţia rămasă neexplodată persistă chiar şi după zeci de ani, inclusiv în zonele în care se execută lucrări de infrastructură rutieră, excavare, construcţii sau amenajare a terenurilor", precizează reprezentanţii ISU Iaşi.

Aceeaşi sursă menţionează că persoanele care descoperă muniţie sau elemente de muniţie rămase neexplodate sunt obligate să informeze de îndată autorităţile competente apelând numărul unic de urgenţă 112. De asemenea, acestea sunt sfătuite să nu atingă, să nu ridice, să nu deplaseze şi să nu lovească obiectele suspecte, şi nici să încerce să le demonteze sau să valorifice elementele de muniţie.

Specialiştii pirotehnicieni îi atenţionează pe şoferi şi pe lucrătorii care manevrează utilaje, în contextul descoperirii proiectilelor pe traseul Autostrăzii A8, să nu treacă cu maşinile sau cu utilajele peste obiectele suspecte, să oprească imediat lucrările şi manevrele utilajelor în zona unde a fost identificat un obiect suspect, să nu încerce să îndepărteze muniţia cu excavatoare, buldozere sau alte utilaje, să nu facă săpături sau alte lucrări în apropierea acestora, să anunţe imediat situaţia la 112, să respecte semnalizarea temporară, restricţiile de circulaţie şi indicaţiile autorităţilor şi să nu staţioneze în zonele periculoase.

„În cazul descoperirii unor elemente de muniţie în timpul lucrărilor de construcţii, excavare sau amenajare a terenurilor, responsabilii lucrărilor trebuie să dispună întreruperea imediată a activităţilor în zona afectată, îndepărtarea personalului din perimetrul periculos, anunţarea autorităţilor competente prin 112, delimitarea şi evitarea accesului în zona periculoasă, fără expunerea personalului şi reluarea lucrărilor numai după înlăturarea pericolului şi respectarea măsurilor stabilite de autorităţile competente", precizează sursa citată.

Pirotehnicienii avertizează că vechimea, rugina sau aspectul deteriorat al unui proiectil „nu înseamnă că acesta este lipsit de pericol".