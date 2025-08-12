Video Descinderi în Capitală și în țară. Unul dintre fiii „Vrăjitoarei Sidonia”, suspectat că a făcut un denunț fictiv pentru a obține reducerea pedepsei

Polițiștii bucureșteni au făcut marți dimineață 11 percheziții în București, Ilfov și Galați, într-un dosar penal ce vizează nerespectarea regimului armelor și munițiilor și inducerea în eroare a organelor judiciare. În centrul anchetei se află Laurențiu Marin, cunoscut în lumea interlopă drept „Solomon”, fiul cel mare al „Vrăjitoarei Sidonia” și membru al clanului Fabian.

Potrivit anchetatorilor, între 5 și 7 martie 2025, mai multe persoane ar fi simulat vânzarea unei arme de foc pentru ca Laurențiu Marin, aflat în arest la domiciliu și trimis în judecată pentru omor, să poată depune un denunț menit să-i reducă pedeapsa, precizează Direcția Generală a Primăriei Municipiului București (DGPMB).

Surse judiciare au confirmat că acesta este acuzat, alături de frații săi, că în noaptea de 10 spre 11 februarie 2024 ar fi ucis un om de afaceri din Târgoviște, în timpul unei petreceri la o pensiune din Padina, Dâmbovița, după un conflict izbucnit pe fondul unor remarci jignitoare la adresa soției victimei.

În urma perchezițiilor de marți, polițiștii au ridicat înscrisuri și telefoane mobile considerate probe relevante.

Șapte persoane sunt vizate în anchetă, două dintre ele fiind deja private de libertate în alte cauze. De asemenea, persoanele vizate vor fi conduse la audieri, față de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și inducerea în eroare a organelor judiciare.