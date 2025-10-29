Deputatul USR Bogdan Rodeanu susține că adevărul despre „așa-zisa” retragerea a trupelor SUA este altul: „În realitate, lucrurile stau exact invers”

Deputatul Bogdan Rodeanu (USR) declară, despre așa-zisa „plecare a americanilor din România”, că în realitate, lucrurile stau exact invers.

„În realitate, lucrurile stau exact invers: România își consolidează parteneriatul strategic cu Statele Unite, iar baza Mihail Kogălniceanu intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Securitatea României nu este afectată. Prezența aliaților noștri este stabilă, iar rotațiile de trupe fac parte din mecanismul normal de mobilitate al NATO.

În completarea acestor explicații, Parlamentul României a fost informat încă din septembrie de către Președintele României asupra faptului că a aprobat prepoziționarea, în cadrul Bazei Militare Mihail Kogălniceanu, a unor echipamente militare și noi contingente americane.

Mai pe scurt:

- Statele Unite au solicitat și au primit aprobarea pentru staționarea unor aeronave de realimentare în aer și a mijloacelor de protecție a forței,

- aeronave ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), adică drone și avioane de supraveghere care vor opera de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, transmite deputatul.

De asemenea, Bogdan Rodeanu declară că

„Scrisoarea transmisă Parlamentului României explică limpede motivul: în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al consolidării posturii NATO, Statele Unite își reconfigurează tipologia prezenței militare în regiune, trecând de la preponderența trupelor terestre la o structură aeriană și de supraveghere mult mai flexibilă și mai eficientă.

Prin urmare, în timp ce o brigadă terestră își încheie ciclul de rotație, România găzduiește noi capabilități aeriene de ultimă generație, esențiale și pentru:

• realimentarea rapidă a avioanelor aliate în zona Mării Negre,

• supravegherea strategică a frontierelor NATO,

• creșterea mobilității și interoperabilității între forțele aliate”, adaugă deputatul USR.

Rodeanu subliniază că România devine un hub operațional NATO la Marea Neagră, cu infrastructură modernă și misiuni comune cu aliații, iar investițiile militare americane, de peste 2 miliarde de dolari, consolidează Baza de la Kogălniceanu.

Deputatul USR mai declară că „armata României continuă programele de înzestrare, rezerviştii voluntari intră într-un nou cadru legislativ, iar prezenţa aliată se adaptează dinamic pentru a ne proteja mai eficient

Într-o lume în care ştirile false circulă mai repede decât faptele, e esenţial să ne uităm la documente, nu la naraţiuni. Faptele arată limpede: Statele Unite nu se retrag din România — dimpotrivă, îşi modernizează şi îşi consolidează prezenţa strategică la Marea Neagră”, spune Bogdan Rodeanu.