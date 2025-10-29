Președintele Nicușor Dan este optimist după decizia SUA de a-și retrage miltarii: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată”

Președintele României nu se arată îngrijorat de decizia SUA de retragere a unor trupe din România și apreciază că prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România prezența trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.

Nicușor Dan consideră că prin decizia SUA, de a retrage o parte din militarii staționați în România, țara noastră nu va fi mai vulnerabilă, ci se revine la situația dinainte de 2022, când încă nu începuse războiul în Ucraina.

„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american. Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri. Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua”, este mesajul postat pe Facebook de președintele Nicușor Dan.

România si Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunță Ministerul Apărării Naționale din România.

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune. Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, potrivit MApN.