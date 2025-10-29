Anunțul oficial al SUA despre modificarea numărului de militari din România: „Nu reprezintă o retragere americană din Europa”

După ce s-a anunțat că Administrația Trump va retrage sute de soldați americani din România, Pentagonul a precizat că ajustarea „nu va modifica mediul de securitate.”

„Ca parte a procesului deliberat al secretarului Apărării de a asigura un echilibru în postura forțelor militare ale Statelor Unite, Brigada 2 de Luptă Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se va redisloca, conform programului, la unitatea sa de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită”, anunță Comandamentul Armatei SUA din Europa și Africa într-un comunicat.

Potrivit instituției, rotația „nu reprezintă o retragere americană din Europa și nici un semnal al unei diminuări a angajamentului față de NATO și față de Articolul 5.”

„Dimpotrivă, este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a poziției forțelor nu va modifica mediul de securitate din Europa.

Statele Unite mențin o prezență solidă în întregul teatru european și își păstrează capacitatea de a desfășura forțe și capabilități pentru a-și atinge obiectivele din zonă și pentru a sprijini prioritățile americane, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a apăra aliații NATO”, adaugă sursa citată.

Clarificarea vine după ce România si Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunță Ministerul Apărării Naționale din România.

„Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american.

Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune. Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO.

Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, potrivit MApN.

Potrivit a trei oficiali americani și europeni care au fost informați cu privire la această chestiune, administrația a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, anunțul oficial fiind așteptat în zilele următoare.

Circa 1.300 de militari americani se află dislocați în România, în misiuni la bazele Mihail Kogălniceanu, Deveselu și la Câmpia Turzii.

Discuțiile interne au luat în considerare inițial reduceri atât în România, cât și în Polonia, dar decizia finală a vizat doar România, au declarat sursele pentru Kyiv Post. Această distincție evidențiază un calcul geopolitic complex.

Motivul reducerilor este legat de o inițiativă mai amplă a Pentagonului de a concentra resursele asupra emisferei occidentale și de a contracara mai eficient China în Pacific.