De ce întârzie livrarea dronelor Watchkeeper X în România. Ministrul Apărării: „MApN are în vedere toate opțiunile, inclusiv rezilierea”

Radu Miruță, ministrul Apărării, s-a întâlnit vineri, 17 aprilie, la sediul MApN, cu Bezhalel Machlis, președintele companiei israeliene Elbit Systems, în prezența ambasadorului Israelului la București, Lior Ben Dor. Au fost solicitate măsuri urgente pentru recuperarea întârzierilor în implementarea unor programe de înzestrare, precum și clarificarea calendarului de livrare pentru dronele UAS Watchkeeper X.

„Discuțiile s-au concentrat pe identificarea de măsuri concrete pentru remedierea întârzierilor în implementarea unor programe aflate în derulare, precum și pe clarificarea calendarului de livrare și a responsabilităților contractuale, pentru programul sisteme tactice de avioane fără pilot (UAS) Watchkeeper X.

În acest context, Ministerul Apărării Naționale are în vedere toate opțiunile prevăzute de cadrul contractual, inclusiv posibilitatea rezilierii, în funcție de capacitatea companiei de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul semnat în anul 2023. MApN apreciază prezența Elbit în România și eforturile depuse pentru realizarea obiectivelor din contract, dar obligațiile legale și contractuale nu pot fi opționale.”, se arată într-un comunicat transmis vineri de Ministerul Apărării.

Colaborarea MApN cu firma israeliană vizează programe precum sistemul UAS (Unmanned Aerial Systems) tactic-operativ clasa II, transportorul blindat pentru trupe 8x8 Piranha 5, revitalizarea și modernizarea aeronavelor IAR-99 și sisteme de război electronic contra UAS.

Istoricul contractului Watchkeeper X

Acordul-cadru pentru achiziția a șapte sisteme UAS Watchkeeper X (șase terestre și unul naval) a fost semnat în decembrie 2022. În iunie 2023, a fost încheiat primul contract subsecvent, pentru trei sisteme terestre, cu termen de livrare stabilit pentru 19 iunie 2025. Ulterior, Elbit a invocat trei evenimente de forță majoră

MApN a prezentat succesiunea cronologică a acestor momente:

În data de 20 decembrie 2022 a fost semnat cu compania ELBIT SYSTEMS LTD. acordul-cadru nr. 02/267/2022 de furnizare a produsului ,,Sistem UAS tactic-operativ clasa II” Watchkeeper X, fiind prevăzute a fi achiziționate 7 sisteme: 6 sisteme în configurația terestră și 1 sistem în configurația navală.

În data de 19 iunie 2023 a fost semnat Contractul Subsecvent nr. 1/2023 la Acordul-cadru nr. 02/267/2022, având ca obiect 3 sisteme în configurație terestră, cu termen de livrare 19.06.2025.

La data de 08 octombrie 2023, ELBIT SYSTEMS LTD a invocat apariția unui eveniment de forță majoră în derularea contractului cauzat de începerea Operațiunii militare „Iron Swords” motiv pentru care a solicitat decalarea termenului de livrare cu 6 luni, apoi, prin plângerea prealabilă cu 9 luni.

„Întrucât din documentele justificative puse la dispoziție de către ELBIT SYSTEMS LTD nu a rezultat că se impune acordarea forței majore pentru 6-9 luni, s-a constatat că evenimentul de forță majoră a acționat în cadrul contractului subsecvent nr. 1 doar pentru o perioadă de 3 luni. Astfel, termenul de livrare prevăzut inițial - 19.06.2025, a fost decalat cu 3 luni, până la data de 19.09.2025”, precizează MApN.

La data de 18 iunie 2025, ELBIT SYSTEMS LTD a notificat cumpărătorul despre apariția celui de-al doilea eveniment de forță majoră în derularea contractului, cauzat de începerea operațiunii militare „Rising Lion”, motiv pentru care a solicitat decalarea termenului de livrare cu 33 zile.

„Pe baza documentelor justificative puse la dispoziție, cumpărătorul a recunoscut vânzătorului, apariția unui eveniment de forță majoră în derularea contractului pentru o perioadă de 33 de zile. În acest sens, termenul de livrare fiind decalat cu 33 de zile, până la data de 22.10.2025”, explică MApN.

La data de 4 martie 2026, ELBIT SYSTEMS LTD a solicitat recunoașterea celui de-al treilea eveniment de forță majoră în derularea contractului, cauzat de începerea operațiunii militare „Lion’s Roar” lansată de Israel și SUA împotriva Iranului.

„Evenimentul de forță majoră nu a fost recunoscut de cumpărător, întrucât acesta a survenit după termenul de livrare prevăzut în contract - 22.10.2025, iar vânzătorul nu poate fi exonerat de răspundere contractuală având în vedere că obligațiile contractuale trebuiau executate înainte de apariția evenimentului invocat”, se mai arată în comunicat.

Potrivit MApN, conform prevederilor contractuale, pentru neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare la termenele convenite a obligațiilor asumate și/sau care îi revin, Vânzătorul datorează Cumpărătorului, cu titlu de penalități, o sumă a cărei valoare estimată, la această dată, este de 265.552.469,42 lei.