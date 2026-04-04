De ce vrea România să anuleze contractul cu Elbit Systems pentru dronele Watchkeeper X. Răspunsul companiei israeliene

România analizează posibilitatea de a anula un contract de peste 400 de milioane de dolari cu Elbit Systems pentru achiziţia de drone tactice Watchkeeper X, din cauza întârzierilor semnificative în livrare, anunţă presa israeliană, care preia declaraţiile pe acest subiect făcute de Radu Miruță.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că livrarea, programată iniţial pentru vara anului 2025, nu a fost realizată, iar continuarea întârzierilor ar putea face ca tehnologia să devină depăşită din punct de vedere operaţional.

”Analizăm în cadrul ministerului dacă nu cumva vrem să reziliem acest contract. Avem posibilitatea asta legală. Sunt nişte dispozitive cu caracteristici tehnice care, dacă sunt primite la câţiva ani mai târziu, nu mai sunt de actualitate. Noi am comandat nişte drone cu anumite caracteristici care să vină în 2025; dacă ele vin mult mai târziu, s-ar putea să spunem că ele nu mai sunt de interes să le primim”, a afirmat ministrul, scrie News.

El a precizat că este un contract încheiat în 2023, iar compania a făcut solicitări invocând motive de forţă majoră, având în vedere ”incidentele militare care s-au desfăşurat în ţara unde compania aceasta este înfiinţată”.

Conform ministrului, au fost înregistrate trei solicitări. Primele două au însumat trei-patru luni, fiind admis argumentul forţei majore, întrucât erau îndeplinite condiţiile legale. A treia solicitare de amânare, de 6 luni, tot pentru forţă majoră, a fost respinsă de Ministerul Apărării.

”Până astăzi, penalităţile pe care această companie trebuie să le plătească Ministerului Apărării sunt undeva la 60 de milioane de euro şi cresc în fiecare zi”, susţine ministrul Radu Miruţă.

Ce spune compania Elbit Systems

„Elbit Systems continuă proiectul de dezvoltare şi producţie a dronelor pentru România conform planurilor, iar acesta se află într-un stadiu avansat înainte de livrarea sistemelor către client. Dronele se bazează pe experienţă acumulată de-a lungul anilor şi integrează capabilităţi avansate şi unice, testate în teatre operaţionale dificile. În pofida provocărilor generate de situaţia de securitate excepţională din Israel, recunoscută ca forţă majoră de către clienţii companiei la nivel global, proiectul a avut prioritate ridicată. Sistemele sunt pregătite pentru testele finale de recepţie în România la sfârşitul lunii aprilie, în funcţie de aprobările autorităţilor de reglementare”, a comunicat Elbitsystem, conform .ynet.co.il.

În paralel, există incertitudini legate de livrarea unor componente esenţiale, inclusiv sisteme radar furnizate de Thales Group, notează ynet.co.il.

În 21 iunie 2023, Elbit Systems anunţa că a primit prima comandă în valoare de aproximativ 180 de milioane de dolari pentru livrarea primelor trei sisteme aeriene fără pilot (UAS) tactice Watchkeeper X, dintr-un total de maximum şapte, în cadrul unui contract-cadru cu Ministerul Apărării Naţionale din România, cu o valoare maximă de aproximativ 410 milioane de dolari. Comanda va fi executată pe o perioadă de doi ani, preciza la acel moment compania.