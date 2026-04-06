Israelienii de la Elbit se repliază după amenințările lui Radu Miruță că va anula acordul. Când vor livra dronele promise

Compania israeliană Elbit Systems se pregătește să înceapă livrarea dronelor Watchkeeper X către România în baza unui contract de 1,89 miliarde de lei, a anunțat compania luni, după ce ministrul român al Apărării, Radu Miruţă, a amenințat săptămâna trecută că va anula acordul.

Acordul pentru şapte sisteme de aeronave fără pilot a fost semnat în 2022, livrările fiind programate să înceapă în 2025.

„În ciuda provocărilor generate de situaţia excepţională de securitate din Israel, care a fost recunoscută drept eveniment de forţă majoră de către clienţii companiei din întreaga lume, proiectului i s-a acordat prioritate ridicată", a precizat Elbit Systems, potrivit Reuters.

„Sistemele sunt gata să fie supuse testelor finale de acceptare în România spre sfârşitul lunii aprilie, sub rezerva aprobării de către autorităţile de reglementare din România", a adăugat compania, precizând că dronele sunt fabricate în România, scrie Agerpres.

România, membră a Uniunii Europene şi a NATO, are o frontieră terestră de 650 km cu Ucraina şi a fost afectată de încălcări ale spaţiului aerian de către drone, iar fragmente din acestea au căzut pe teritoriul său de când Rusia a început să atace porturile ucrainene situate peste Dunăre faţă de România, reaminteşte Reuters.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă că livrarea, programată iniţial pentru vara anului 2025, nu a fost realizată, iar continuarea întârzierilor ar putea face ca tehnologia să devină depăşită din punct de vedere operaţional.

„Analizăm în cadrul ministerului dacă nu cumva vrem să reziliem acest contract. Avem posibilitatea asta legală. Sunt nişte dispozitive cu caracteristici tehnice care, dacă sunt primite la câţiva ani mai târziu, nu mai sunt de actualitate. Noi am comandat nişte drone cu anumite caracteristici care să vină în 2025; dacă ele vin mult mai târziu, s-ar putea să spunem că ele nu mai sunt de interes să le primim”, a afirmat ministrul.

El a precizat că este un contract încheiat în 2023, iar compania a făcut solicitări invocând motive de forţă majoră, având în vedere ”incidentele militare care s-au desfăşurat în ţara unde compania aceasta este înfiinţată”.