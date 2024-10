Elena Daniela Coteanu, cunoscută sub numele de scenă Dana Marijuana, a fost adusă marți, 15 octombrie la Curtea de Apel Constanța, pentru a afla dacă va fi plasată sub arest la domiciliu sau dacă va rămâne în spatele gratiilor. Instanța a amânat pronunțarea pentru miercuri.

La ieșirea din instanță, artista și alți doi complici din dosar au fost conduși de agenți către duba de poliție. Dacă ceilalți doi bărbați au spus jurnaliștilor că regretă fapta, Dana Marijuana nu a vrut să comenteze pe acest subiect.

„No comment, no comment, no comment!”, a spus artista în timp ce urca în duba poliției.

Dana Marijuana a fost adusă marți la Curtea de Apel Constanța pentru a afla dacă va fi plasată sub arest la domiciliu, așa cum a hotărât Tribunalul Constanța, sau dacă va rămâne în spatele gratiilor, așa cum au cerut procurorii DIICOT. Instanța a amânat pronunțarea pentru miercuri, 16 octombrie.

Elena Daniela Coteanu și ceilalți doi suspecți au fost arestați preventiv pe data de 23 august 2024 într-un dosar de trafic de droguri instrumentat de DIICOT Constanța.

Dana Marijuana a fost testată pozitiv la un control antidrog efectuat în cursul dimineții de joi, 22 august, de polițiști în localitatea constănțeană 2 Mai. La controlul efectuat a fost găsită și ridicată cantitatea de aproximativ 100 de grame canabis.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus atunci reținerea ei și a altor două persoane.

„Ulterior, au fost puse în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Constanţa, Giurgiu şi în municipiul Bucureşti, fiind descoperite şi ridicate 100 de comprimate de ecstasy (drog de mare risc), cantităţi de amfetamină (drog de mare risc), ketamină (drog de risc), 21 de comprimate ce urmează a fi analizate, precum şi alte mijloace de probă”, a informat, în august, DIICOT.

Ulterior, cele trei persoane au fost arestate preventiv.

Pe 8 octombrie, Tribunalul Constanța a dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv dispus faţă de Dana Marijuana cu cea arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile începând cu data rămânerii definitive a hotărârii. Decizia instanței a fost contestată de procurorii DIICOT, iar dosarul a ajuns la magistrații Curții de Apel Constanța care vor da o hotărâre definitivă pe 16 octombrie.