Aproximativ 450 de școli din Germania au primit luni dimineață, prin e-mail, amenințări cu bomba. Mesajele aveau ca subiect formula „Moartea te așteaptă”.

În unele școli cursurile au fost suspendate Foto: X@anonymousbet4

Poliția din Freiburg a confirmat că amenințările au ajuns la autorități, printre altele, prin numărul de urgență. „Potrivit informațiilor actuale, amenințările au fost trimise prin e-mail la peste 450 de școli din toată țara”, se arată într-un comunicat al poliției. Autorul mesajelor nu este încă cunoscut și urmează să fie identificat.

Mesaje cu text identic

Potrivit poliției, e-mailurile au același conținut. Anchetatorii de la poliția din Turingia au deschis o anchetă pentru tulburarea ordinii publice prin amenințarea cu infracțiuni. Deocamdată, ei nu consideră amenințările drept serioase.

Poliția din Turingia a recomandat școlilor să nu fie evacuate. Un purtător de cuvânt a spus că, în câteva cazuri, elevii au fost totuși trimiși acasă încă de dimineață. La acele școli au fost trimise echipaje de patrulare.

Cursuri întrerupte în unele școli

Amenințări cu bomba împotriva mai multor școli au fost semnalate și în Saxonia Inferioară și în Schleswig-Holstein, potrivit ministerelor de interne și ale educației din cele două landuri. Autoritățile nu au precizat deocamdată câte școli sunt vizate.

În Schleswig-Holstein, cursurile au fost întrerupte preventiv la unele școli, iar la altele profesorii și elevii au părăsit temporar clădirea. Școlile au primit indicația să ia legătura cu poliția și să depună plângere penală ori de câte ori primesc o amenințare.

Amenințări și în Danemarca

Potrivit presei, și în Danemarca au fost trimise luni numeroase amenințări către școli, tot prin e-mail. Până spre prânz, zece dintre cele douăsprezece districte de poliție ale țării primiseră astfel de sesizări.

În noiembrie, mii de școli din Italia au primit amenințări similare, iar multe dintre ele au fost evacuate. Anterior, traficul aerian din Europa fusese și el perturbat de amenințări cu bomba.