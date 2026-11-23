Deputatul USR Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, acuză că nodul rutier dintre autostrăzile A0 și A3 a fost construit pe o suprafață mai mare decât era necesar, generând costuri suplimentare de 61 de milioane de lei. Afirmațiile au fost făcute într-o postare pe Facebook.

Lucrări pe A0 Foto: Facebook/Retter Group

Potrivit lui Drulă, suprafața nodului a crescut de la 82 la 208 hectare. Deputatul susține că o mare parte din terenul agricol suplimentar a fost expropriat la preț de intravilan și că dimensiunea nodului nu se justifică din punct de vedere tehnic.

Fostul ministru afirmă că 109 hectare de teren arabil și pășune au fost despăgubite ca intravilan. El indică un preț de 95 de lei pe metru pătrat pentru intravilan, față de 11 lei pe metru pătrat pentru extravilan, conform Agerpres.

„Cea mai mare despăgubire, 7,57 milioane de lei, a luat-o Liptra International, firmă la care a fost administrator Hubert Thuma, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov”, susține Cătălin Drulă într-o postare pe Facebook.

Ce reclamă fostul ministru în privința traficului

Drulă critică și configurația nodului. Conform cifrelor prezentate de el, lungimea totală a bretelelor a ajuns la 13,7 kilometri, față de 7,6 kilometri în studiul de fezabilitate.

Deputatul susține că șoferii care schimbă autostrada pierd, în medie, zece secunde față de soluția în formă de treflă din studiu. Pe relația Ploiești–A2, diferența ar fi de 50 de secunde și de 1,5 kilometri în plus.

El avertizează, totodată, că există bretele directe de 2,5 kilometri cu o singură bandă, unde defectarea unui TIR ar putea bloca circulația. În opinia sa, ar fi fost necesare două benzi, o bandă de urgență sau trasee mai scurte.

Ce mai lipsește pentru închiderea inelului A0

Deschiderea loturilor 3 și 4 nu echivalează cu finalizarea întregii Autostrăzi a Bucureștiului. Mai rămâne de terminat lotul 1 Nord, de 17,5 kilometri, între Joița, la conexiunea cu A1, și Corbeanca, la DN1. Acest sector este construit de asocierea Pizzarotti – Retter.

Șoferii vor putea circula, începând din luna decembrie, pe o nouă porțiune din Autostrada A0 Nord. Sectorul de aproximativ 10 kilometri dintre DN1, DN1A și DN7, parte a lotului 1 Joița – Corbeanca, ar urma să fie deschis înainte de finalizarea întregului contract, potrivit anunțului făcut de constructorul Retter Group.

Compania a publicat imagini de pe șantier și a confirmat că lucrările pe sectorul vizat pentru deschiderea anticipată sunt în grafic. Reprezentanții constructorului au precizat că au organizat resursele și activitatea astfel încât porțiunea finalizată să poată fi dată în trafic separat de restul lotului.