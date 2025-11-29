Cutremur în noaptea de vineri spre sâmbătă, în România. Ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, 28 spre 29, la ora 02:22, în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adâncime de 108 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km V de Focsani, 58km N de Buzau, 73km E de Sfantu-Gheorghe, 83km E de Brasov, 95km NE de Ploiesti, 99km SV de Barlad, potrivit INCDFP.

Cu doar câteva zile în urmă, un alt cutremur de 2,9 s-a produs în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc duminică, 23 noiembrie, și s-a resimțit în apropierea orașelor Focșani (52 km vest), Sfântu-Gheorghe (60 km est), Buzău (64 km nord-vest), Brașov (70 km est) și Ploiești (89 km nord-est).

Activitatea seismică din 2025

În acest an, cele mai puternice cutremure produse în România au avut magnitudinea 4,4 grade. Primul a avut loc pe 13 februarie, în județul Buzău, iar al doilea pe 11 mai, în județul Vrancea.

Doar în luna octombrie au fost înregistrate 31 de seisme, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,2 grade pe Richter.