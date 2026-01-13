Cutremur în România, marţi dimineaţă. Unde s-a simțit seismul

Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter s-a produs marţi dimineaţă în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

„În ziua de 13 Ianuarie 2026, la ora 05:14:37 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 65.4 km”, a precizat INCDFP într-un comunicat.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 20km NV de Focşani, 72km SV de Barlad, 73km N de Buzău, 84km S de Bacău, 91km E de Sfântu-Gheorghe, 93km NV de Galaţi, 99km NV de Brăila.

Anterior, în noaptea de duminică spre luni, un alt cutremur, de 3,2 grade pe scara Richter, a avut loc în zona seismică Vrancea - Prahova, la o adâncime de 133 km, la ora 05.39.

Un alt cutremur slab, de magnitudine 3,9, s-a produs vineri dimineaţa, la ora 3:54, în judeţul Vrancea.