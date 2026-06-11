Cum vrea Ministrul Apărării să majoreze salariile militarilor cu 30%: „Un spor care se dă tuturor oamenilor în uniformă”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, propune o creștere a veniturilor militarilor printr-un mecanism care poate ajunge până la 30%, susținând că este vorba, în esență, despre o majorare salarială mascată într-un „spor de operaționalizare”.

Radu Miruță a declarat, într-o intervenție la TVR Info, că sistemul de apărare are nevoie de o reformă a salarizării pentru a deveni mai atractiv pentru personalul nou și pentru a reduce deficitul de angajați din sistem.

Acesta a făcut referire la așa-numitul „spor de operaționalizare” acordat personalului militar, pe care îl descrie mai degrabă ca o creștere salarială aplicată general, decât ca un spor clasic, distribuit selectiv.

„Este un spor de operaționalizare. Nu este un spor care se dă cum se dau alte sporuri, unora da și unora ba. Este o mărire de salariu. Se dă tuturor oamenilor care poartă uniformă în Armata Română și are o valoare de până la 30%”, a explicat Miruță, potrivit Mediafax.

Potrivit acestuia, mecanismul a fost gândit pentru a susține veniturile militarilor, în special ale celor cu salarii mai mici, unde procentul aplicat are un impact mai ridicat.

În același timp, Miruță a criticat modul în care unele sporuri sunt distribuite în sistem, sugerând că există situații de inechitate între angajați.

„Sunt oameni care muncesc mai mult și nu au aceste sporuri, doar pentru că sunt prieteni cu unii și cu alții, între ghilimele prieteni, și sunt alții care au aceste sporuri pentru că sunt prieteni fără ghilimele. Asta trebuie oprit”, a mai afirmat acesta.

El a subliniat că susține creșterea finanțării pentru personalul din apărare, motivând că este o condiție importantă pentru atragerea de noi cadre în sistem. „Ideea că Armata Română are nevoie de mai mulți bani pentru militari ca să-i încurajeze să vină în domeniu nu e un lucru rău și o susțin cu toată puterea mea”, a afirmat ministrul.