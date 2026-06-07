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Radu Miruță respinge acuzațiile potrivit cărora nave sancționate de UE ar fi operat în Portul Constanța: „Faptele și datele contează”

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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a respins informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora șase nave petroliere aflate pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene sau ale Statelor Unite ar fi desfășurat activități în Portul Constanța.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. FOTO: Adevărul
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. FOTO: Adevărul

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul a precizat că niciuna dintre navele menționate nu se afla sub sancțiuni internaționale la momentul în care a intrat sau a ieșit din portul românesc.

„Se vorbeşte mult, uneori se acuză şi mai mult. Dar faptele sunt încăpăţânate şi nu pot fi schimbate de niciun titlu senzaţionalist. În ultimele ore au circulat informaţii potrivit cărora şase nave petroliere aflate pe listele de sancţiuni ale UE/SUA ar fi operat în portul Constanţa. Subiectul este unul serios, e legitim să fie de interes public, dar merită discutat pe baza faptelor, nu a speculaţiilor”, a transmis Miruță.

Potrivit acestuia, verificările efectuate pe baza datelor oficiale furnizate de instituțiile statului arată că sancțiunile au fost impuse ulterior escalelor efectuate în România.

Cronologia prezentată de Ministerul Apărării

Ministrul a detaliat situația fiecărei nave menționate în informațiile apărute în spațiul public.

Astfel, nava DASHAN, cunoscută și sub numele MIANZIMU, a trecut ultima dată prin Portul Constanța în august 2023, fiind inclusă pe lista de sancțiuni abia în 2024.

Nava CELINE a avut ultima escală în Constanța pe 14 octombrie 2023, în timp ce sancțiunile au fost impuse în octombrie 2025.

În cazul navei IRA, cunoscută și sub numele BELA, aceasta a intrat în port pe 12 martie 2024 și a plecat trei zile mai târziu, fiind sancționată în cursul anului 2025.

Nava CROCO, redenumită ulterior ARIA, a operat în Portul Constanța în aprilie 2025 și a fost inclusă pe lista de sancțiuni internaționale la 21 mai 2025.

De asemenea, SATNA a intrat în port la 12 ianuarie 2023, iar sancțiunile au fost adoptate în mai 2025. În cazul navei PAXMARIS, ultima trecere prin Constanța a avut loc la 8 septembrie 2024, în timp ce includerea pe lista de sancțiuni s-a produs tot în mai 2025.

„Nu poți încălca sancțiuni care nu existau”

Radu Miruță susține că informațiile prezentate demonstrează că navele respective nu au încălcat regimul sancțiunilor în momentul în care au operat în România.

„Aceasta este cronologia reală a evenimentelor din datele oficiale primite de la instituţiile statului. O navă nu poate fi acuzată că a încălcat sancţiuni care nu existau la momentul la care a operat într-un port. Faptele şi datele contează. Întotdeauna”, a afirmat ministrul interimar al Apărării.

Declarațiile vin în contextul unor informații apărute recent în spațiul public privind presupuse legături între Portul Constanța și nave care au ajuns ulterior pe listele de sancțiuni internaționale adoptate de Uniunea Europeană și Statele Unite.

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