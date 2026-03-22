Doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți legați de calorifer într-un apartament. Poliția venise să aplaneze un conflict domestic

Doi copii, în vârstă de doi și patru ani, au fost găsiți legați de calorifer într-un apartament din Satu Mare, după ce poliția fusese chemată să aplaneze un conflict între un bărbat și iubita sa.

Incidentul, a avut loc în cursul zilei de joi, când un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, domiciliat pe strada Humulești, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare, scrie presa locală.

Polițiștii au ajuns la locuința bărbatului în urma unui conflict izbucnit între acesta și partenera sa. În momentul intervenției, oamenii legii au descoperit doi copii minori, în vârstă de 2 și 4 ani, erau legați de calorifer cu o frânghie

Surse apropiate anchetei susțin că bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că a recurs la acest gest pentru a putea face curățenie în locuință, în contextul în care concubina sa nu se afla acasă.

Cei doi copii au fost eliberați imediat de către polițiști, iar cazul a fost preluat de autoritățile, fiind demarate verificări pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru violență domestică, iar acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, după expirarea ordonanței de reținere, individul a fost plasat sub măsura controlului judiciar, fiind monitorizat cu brățară electronică.

Totodată, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, în vederea prevenirii altor eventuale acte de violență.