Șeful generalilor români și un politolog recunoscut în întreaga lume analizează, pentru „Adevărul”, modul în care România ar putea să-și aducă pe viitor contribuția la garanțiile de care ar trebui să beneficieze Ucraina.

Războiul provocat de invazia rusă în Ucraina intră într-o nouă etapă, iar negocierile intense din următoarele săptămâni ar putea să decidă ce concesii vor face cele două tabere beligerante, dar și care ar putea fi realitățile geopolitice europene, cel puțin în următorii ani.

Discuțiile privind garanțiile care ar putea fi oferite Ucrainei, în așa fel încât să nu mai fie invadată de Rusia, vor avea în continuare o importanță majoră. De altfel, președintele Volodimir Zelenski a repetat inclusiv la ultima întâlnire cu liderii coaliției europene, iar mai apoi cu Donald Trump importanța garanțiilor pentru țara sa.

În același timp, Steve Witkoff, emisarul special al preşedintelui Donald Trump, a declarat, într-un interviu pentru CNN, că s-a ajuns la un acord prin care Statele Unite şi naţiunile europene ar putea oferi garanţii de securitate similare cu cele din faimosul Articol 5 al NATO. Mai mult, Witkoff a mai susținut și că, în premieră, ruşii ar fi de acord cu o astfel de prevedere într-un acord de pace.

Unde e România în ecuație și ce poate face pentru Ucraina

Imagine a unei diplomații știrbe și a lipsei de competențe a politicienilor săi și nu numai, România nu a fost, nu este și nu va fi prezentă la negocierile și discuțiile la cel mai înalt nivel, deși și-a adus o contribuție importantă până acum la sprijinirea Ucrainei. În schimb, România ar putea contribui la garanțiile ce i-ar fi în pricipiu oferite Ucrainei. Cum și în ce fel poate România să contribuie la acest lucru, analizează pentru „Adevărul” un cunoscut politolog și un general cu nume.

Decorat de statul francez cu medalia de Ofițer al Laurilor Academici pentru activitatea sa academică, Sergiu Mișcoiu este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și la Universitatea Paris-Est Créteil și explică modul în care vede lucrurile, din perspectiva politologului.

În opinia sa, România își poate aduce contribuția la acordarea unor garanții Ucrainei, însă nu ar fi realist ca așteptările să fie foarte ridicate. Motivele?

„Noi nu putem oferi nimic cu totul special, ci doar să ne raliem unei poziții care va fi negociate la nivelul acestei coaliții de voință și mai ales la nivelul NATO. Acest lucru înseamnă că România ar fi normal să își ia angajamentul și de a participa la toate eforturile care vor fi decise de comun acord pentru a-i oferi Ucrainei garanția că nu va mai face obiectul unui atac din partea Rusiei, ceea ce poate să conste în semnarea unui pact în acest sens, în trimiterea de sprijin material, logistic, ajutoare plus sprijin militar și, dacă va fi cazul și se va decide în felul acesta, în participarea directă la o forță-tampon între Rusia și Ucraina”, explică Mișcoiu.

Totuși, scenariul în care România ar participa cu trupe nu este luat în calcul prea mult, cel puțin în acest moment. Realist, situația este cel puțin complicată, în acest moment.

„Acest ultim scenariu este cel mai puțin probabil, fiindcă autoritățile de la București nu s-au arătat dornice să facă un asemenea pas în trecut, dar și fiindcă este încă neclar dacă un acord cu garanții de securitate ar include o asemenea formulă, adică prezența unor trupe pe teren sau ar include alte asemenea formule sub forma unei zone de excludere aeriene, a unei acoperiri informative extinse și posibilitatea de a activa contingente staționate în regiune în cazul în care ar exista o agresiune”, mai spune el.

Cine și cum poate oferi garanții reale

Pe de altă parte, niciun stat nu poate acorda de unul singur garanții, cu excepția Statelor Unite ale Americii. România va trebui, în acest caz, să acționeze coordonat cu ceilalți aliați.

„Cred că mai probabilă este varianta în care nu vom fi prezenți nemijlocit pe teren, însă aceste garanții desigur sunt mult peste ceea ce poate promite un singur stat, cu atât mai puțin un singur stat precum România. Aceste garanții trebuie să fie decise de comun acord de actorii principali internaționali”, susține Sergiu Mișcoiu.

De cealaltă parte, din perspectiva analistului militar, generalul (r) Dan Grecu, șeful generalilor români în rezervă, România trebuie să continue să ajute Ucraina așa cum a făcut-o până acum, însă nu este convins că îi poate oferi garanții Kievului. Ofițerul român decorat pe rând de NATO, SUA și ONU în Irak, Afganistan și Eritreea nu consideră că ar fi o idee bună ca România să trimită trupe în Ucraina. Riscurile sunt enorme, spune el, iar în situația actuală, inclusiv din cauza proximității geografice cu Federația Rusă, România ar fi expusă mai mult ca alte țări care sunt membre ale coaliției voinței, dar care sunt despărțite de Rusia de mii de kilometri. Asta nu înseamnă că România nu ar trebui să susțină în continuare Ucraina.

„Ajutorul nostru trebuie să continue exact așa cum a fost și până în prezent. Adică, pe palier politic susținând independența, suveranitatea Ucrainei, iar pe palier umanitar susținând emigranții și acordându-le ajutoare. Pe palier militar, am fost printre țările care i-au ajutat, le-am dat și un sistem Patriot când alții au refuzat să facă același lucru. Acum, sincer, cred că nu mai avem ce arme să le dăm ucrainienilor. Din informațiile mele le-am cam dat cam tot ce aveam, dar probabil că vom contribui în cadrul inițiativei europene și noi cu fonduri importante. Și cam pe aici cred că se va opri ajutorul, în sensul că mai departe de acest lucru nu s-ar putea merge. Bine, ar mai fi un ajutor pe care am putea să-l dăm vecinilor noștri ucraineni în reconstrucție, dar eu nu văd România capabilă să-și adjudece nici măcar un proiect din imensul efort de reconstrucție al Ucrainei, un proiect care va începe când se va încheia războiul”, punctează generalul.

În ce privește garanțiile propriu-zise de securitate care ar putea fi acordate Ucrainei, România nu are capacitatea să acorde garanții nimănui, la fel cum niciun stat european nu poate face acest lucru de unul singur. Acest lucru reprezintă o certitudine, și nici măcar țări puternice precum Franța, Marea Britanie sau Germania nu pot furniza astfel de garanții Ucrainei.

Unde este marea problemă

De altfel, istoria a arătat că ori de câte ori europenii au oferit garanții Ucrainei, acestea nu au avut în realitate absolut nicio acoperire. Evident, atunci când Ucraina a fost atacată de Rusia, prima dată în 2014, absolut nicio țară europeană nu a intervenit, la fel cum nicio țară europeană nu a intervenit în 2022.

„Aici este una din problemele ecuației, europenii care încearcă, dacă vreți insistă pentru desfășurarea unor forțe de pace care, dacă se respectă legislația actuală a Organizației Națiunilor Unite, nu au nicio șansă să devină realitate. Pentru că, o știe oricine, această forță de pace trebuie să fie agreată de ambele părți. Și este clar că rușii nu vor agrea să aibă între ei și ucrainieni forțe ale statelor membre NATO. Deci aici este o mare problemă. Să desfășori forțe în Ucraina în lipsa unui acord bilateral între Rusia, Ucraina și, mai știu eu, NATO și SUA, ar însemna o provocare la adresa rușilor. Și niciun stat singur nu îndrăznește asta. Nici coaliția europeană, dovadă că a cerut garanții din partea Statelor Unite ale Americii, pentru cazul în care s-ar trimite trupe în Rusia. Așa că ideea asta este puțin plauzibilă, dar asta nu înseamnă că e imposibil de pus în practică. Numai că ea nu este agreată de către ruși, cel puțin deocamdată. Dar vor fi probabil negocieri”, mai afirmă generalul.

Riscăm să ne întoarcem în epoca marilor imperii

Din păcate, mai spune generalul Dan Grecu, ONU a eșuat în orice încercare de a media și de a găsi soluții la acest război.

„Acum, dacă Ucraina va fi ciopârțită, că altfel nu pot să spun, la masa negocierilor, tot ceea ce au însemnat principiile de bază ale Națiunilor Unite, respectiv independență, integritate, suveranitate, neamestec în treburile altor state și rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor, deși nu a fost totdeauna pe cale pașnică, toate acestea își pierd credibilitatea. E nevoie de soluții, de acțiune, altfel nu va fi bine. Și probabil vom reajunge la stadiul imperiilor, la vremea imperiilor, cu ghilimele pentru cuvântul imperii, adică a celor puternici care vor dicta totul în funcție de propriile interese. Asta riscăm. Aici este marea problemă la care trebuie să vedem cum se angajează marile puteri, pe de o parte, dar și care va fi răspunsul celor mai mici”, punctează generalul Dan Grecu.