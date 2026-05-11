Video Un tânăr pe trotinetă electrică, căutat de Poliție în Brăila după ce a fost filmat de un şofer făcând slalom printre mașini

Polițiștii din Brăila încearcă să identifice un tânăr surprins circulând periculos cu o trotinetă electrică printre autoturisme, după ce un șofer l-a filmat în timp ce făcea slalom, cu viteză, printre mașinile aflate în mers.

Tot mai des întâlnite în trafic, trotinetele electrice devin uneori sursa unor situații periculoase, mai ales atunci când regulile sunt ignorate. Un nou caz care a atras atenția autorităților vine din Brăila, unde un tânăr a fost surprins circulând riscant printre mașini, într-o manieră care i-a alarmat pe ceilalți participanți la trafic.

Incidentul s-a petrecut pe o stradă intens circulată din Brăila, unde un șofer a surprins imagini cu un tânăr aflat pe o trotinetă electrică deplasându-se cu viteză printre autoturismele care circulau regulamentar.

În imaginile video, devenite rapid subiect de interes pentru autorități, tânărul apare făcând slalom printre mașini și depășind vehiculele aflate în mers, într-un mod considerat extrem de periculos atât pentru propria siguranță, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Sursă video: Facebook

Îngrijorat de comportamentul acestuia, șoferul care a surprins imaginile a decis să le trimită Poliției, considerând că astfel de manevre pot provoca oricând un accident grav.

După analizarea imaginilor, polițiștii din Brăila au început verificări pentru identificarea tânărului și stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Potrivit primelor concluzii ale oamenilor legii, există indicii că acesta circula cu o viteză mai mare decât cea permisă de legislația rutieră pentru trotinetele electrice, respectiv 25 km/h.

Odată identificat, tânărul va fi chemat să ofere explicații, iar polițiștii vor decide dacă se impun sancțiuni pentru încălcarea regulilor de circulație.