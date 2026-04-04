DIICOT i-a identificat pe actorii implicați în scandalul fotografiilor trucate publicate de Lasconi: cine a regizat întâlnirea

Procurorii DIICOT au făcut mai multe audieri în scandalul fotografiilor publicate de Elena Lasconi în 2025, cu 3 zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidata USR susținea că Nicușor Dan și Victor Ponta s-au întâlnit cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, lângă București.

Procurorii DIICOT au luat urma scandalului fotografiilor din campania prezidențială din 2025, prezentate de Elena Lasconi, și au ajuns la o echipă de imagine (fotografi și operatori) implicată în campania electorală prezidențială a actualului președinte Nicușor Dan, dar și la omul de afaceri craiovean Liviu Gheorghe Bicuți.

„Înscenarea” bănuită de procurori

Procurorii cred că fotografiile care au fost publicate de Elena Lasconi în care i-ar fi arătat pe candidații Nicușor Dan și Victor Ponta întâlnindu-se cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, lângă București, ar fi fost realizate chiar de una dintre echipele care au lucrat în campania din 2025, în realizarea fotografiilor fiind implicate mai multe persoane care s-au „mascat”, au făcut fotografiile, dar au și închiriat locația din Tunari, Ilfov, scrie Mediafax.

În scandalul pozelor din campanie ar fi implicați, potrivit unor surse judiciare:

- Bicuţi Andrei-Gabriel, fondatorul și administratorul Training Private Grup SRL, o firmă de serviciu suport întreprinderi, înființată în 2023

- Bicuți Gheorghe-Liviu, fondator Creative & Innovative Management SRL, o firmă înființată în 2016, tot pentru servicii suport întreprinderi

- Mihai Cojocaru, de la CStudio Ro Film Production SRL unul dintre operatorii care au lucrat în campanie cu președintele Nicușor Dan, prieten cu Andrei Bicuți și colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, aparținând lui Andrei Bicuți;

- Dobre Marius-Adrian, colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, aparținând lui Andrei Bicuți;

- Bratu Răzvan-Florin;

- Năstăsoiu Alexandru-Cristian;

- Pop Alex-Gabriel, operator.

„Persoanele care au interpretat cele trei personaje au fost identificate și audiate, respectiv:

⁠ ⁠Bratu Răzvan-Florin(Dan Nicușor – Daniel),

⁠ ⁠⁠Năstăsoiu Alexandru-Cristian, (Victor Ponta)

⁠ ⁠⁠Cojocaru Marian, (Coldea Mihail – Florian)”

„Se conturează implicarea în această activitate a numiților Bicuţi Andrei-Gabriel, (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu, în sensul că aceștia din urmă le-au trasat sarcini directe privind organizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025. (…). POP Alex-Gabriel – angajat pe funcția de ”operator imagine” în cadrul PRIVATE TRAINING GROUP SRL și colaborator al lui Mihai Cojocaru și implicit al CSTUDIO RO FILM SRL și totodată aceeași persoană care a pus la dispoziție mijloacele tehnice și a filmat cadrul filmului cu cei 3 actori interpretând persoanele Dan Nicușor Daniel, Ponta Victor Viorel și Coldea Florian-Mihail – a fost prezent în data de 06.03.2025 la filmarea clipului oficial de campanie al lui Nicușor Dan”, arată surse judiciare.

Mihai Cojocaru – la filmări în campania lui Nicușor Dan

Din datele publice, dar și din declarațiile lui Mihai Cojocaru, reiese că acesta a lucrat pentru președintele Nicușor Dan în campania electorală. Acesta deține CStudio Ro Film Production SRL și are un studio pe Strada Progresului din Capitală.

În imaginile de pe rețelele de socializare, Mihai Cojocaru apare coordonând/ gestionând echipa de filmare a candidatului Dan, fiind alături de consiliera președintelui Ana Maria Geană, de la Primăria Capitalei, actual consilier de stat al Președintelui pentru românii de pretutindeni, în Departamentul de Politică Externă al Palatului Cotroceni.

În plus, Mihai Cojocaru apare ca fiind într-o relație de amiciție și cu Andrei Bicuți, băiatul omului de afaceri Gheorghe Liviu Bicuți. În angrenajul lui Cojocaru apare și Pop Alex-Gabriel, operator.

Contactat de Mediafax, Mihai Cojocaru a recunoscut că a lucrat în campania președintelui Nicușor Dan: “Am lucrat împreună, dar n-aș vrea să comentez”.

Întrebat ce a făcut la DIICOT, Cojocaru a spus: “Nu știu ce anume pot comenta sau nu. Nici aici nu știu ce să vă zic”.

Întrebat dacă a fost audiat la DIICOT, Cojocaru a răspuns: “N-aș vrea să vă răspund, nu știu ce să vă răspund la asta, nu mă pricep, nu e zona mea. Nu mă pricep, nu știu ce pot să spun, ce nu pot să spun, nu înțeleg lucrurile acestea.”

Solicitat să spună dacă a avut legătură cu scandalul pozelor din campanie, Mihai Cojocaru nu a vrut să dea niciun răspuns. „Nu cred că pot comenta, nu știu, nu mă pricep, nu este domeniul meu”. El a precizat că nu s-a ocupat de partea juridică, ci „doar a făcut lucruri practice”. Cojocaru a spus că s-a ocupat de filmări.

Ponta, audiat deja în dosar

Fostul premier Victor Ponta a anunțat vineri, 3 aprilie, pe Facebook, că a fost audiat la DIICOT, în calitate de parte vătămată, într-un dosar care vizează fotografiile controversate apărute în campania prezidențială din 2025. Cazul are legătură cu imaginile prezentate anul trecut de Elena Lasconi, în care apăreau Victor Ponta, Nicușor Dan și Florian Coldea, într-o presupusă întâlnire.

Fostul premier afirmă că anchetatorii au făcut progrese semnificative în acest caz.

„DIICOT i-a depistat pe cei care au participat la falsificarea pozelor (…) Au patru suspecți: trei tineri și unul mai în vârstă”, a declarat Ponta, precizând că nu îi cunoaște pe aceștia, dar că așteaptă să se stabilească cine ar fi stat în spatele operațiunii.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a susținut că imaginile ar fi influențat rezultatul alegerilor și a cerut clarificări privind persoanele care ar fi finanțat și organizat acțiunea.

„Nu e vorba doar de poze falsificate, aștept ca cei patru să zică cine i-a angajat, cine i-a plătit. Că cine a avut de câștigat de pe urma asta se știe. Cine sunt cei care au prostit-o pe madam Lasconi. S-a schimbat istoria României și eu vreau să aflu ce s-a întâmplat acolo”, a mai spus fostul premier în video.

Pozele lui Lasconi

Pe 1 mai 2025, în ultimele zile de campanie și cu 3 zile înaintea primului tur de scrutin al prezidențialelor, Elena Lasconi, candidata USR, a publicat pe Facebook patru fotografii separate. Ea a susținut că acestea surprind o presupusă întâlnire secretă care ar fi avut loc în decembrie 2024 între: Nicușor Dan, primarul General al Capitalei, Victor Ponta, fost premier și candidat la Președinție și Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI.

Proprietara casei care apare în fotografiile publicate de Lasconi: „Tinerii care au închiriat-o au făcut multe poze

Lasconi a sugerat că cei trei ieșeau din aceeași casă, cerând explicații publice despre legăturile dintre aceștia. Scopul postării a fost de a asocia imaginea lui Nicușor Dan cu figuri controversate („sistemul”), încercând să influențeze opțiunile electoratului de dreapta.

Replica celor vizați a fost imediată: Nicușor Dan și Victor Ponta au negat orice întâlnire, calificând imaginile drept „falsuri grosolane” și „fake-uri prost executate”.

La acel moment, experți în imagine au indicat „dovezi evidente” de manipulare digitală, sugerând că figurile (în special cea a lui Nicușor Dan) au fost introduse artificial în cadre.

Atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au depus plângeri penale împotriva Elenei Lasconi pentru fals și înșelăciune.

Pe 2 mai 2025, Nicuşor Dan a anunţat că a depus plângere împotriva Elenei Lasconi pentru alterare de conţinut informatic, fals informatic şi înşelăciune, după ce aceasta a publicat mai multe imagini care sugerau că s-ar fi întâlnit cu fostul prim-adjunt de la SRI Florian Coldea.

„Prima dintre infracțiuni este de competența specială a DIICOT și de aceea am venit la DIICOT: alterare de conținut informatic”, a spus Dan, menționând că a solicitat și efectuarea unei expertize tehnice informatice.

„Întrebarea este cui ajută această mizerie: sistemului condus de Marcel Ciolacu și interfaței sale Crin Antonescu”, a declarat Nicușor Dan în fața Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Buletin de București a descoperit ulterior că respectiva locație, unde apar făcute fotografiile, se afla în comuna Tunari, Ilfov, și se numește Vila 13. Casa era disponibilă spre închiriere pe platforme online de tip Airbnb și Booking.