Lasconi spune că nu a avut „nimic de câștigat” din publicarea fotografiilor în campania prezidențială din 2025

Fosta lideră USR, Elena Lasconi, a declarat luni, 6 aprilie, că a fost prezentă la DIICOT vineri și susține că nu a avut „nimic de câștigat” din publicarea celor patru fotografii privind presupusa întâlnire dintre președintele Nicuşor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea (fost prim-adjunct al SRI).

Fosta candidată USR la alegerile prezidenţiale din mai 2025 a vorbit pentru Cotidianul despre dosarul de la DIICOT privind fotografiile pe care le-a publicat. Lasconi a declarat că a fost şi ea, nu doar Victor Ponta, vineri, la DIICOT, scrie News.ro.

„Eu nu ştiu nimic despre toate astea şi am zis că o să dau declaraţii după ce-şi termină ancheta. Eu nu vreau să facem anchete nici la televizor, nici în presă. Înţelegeţi ce zic? Adică eu am zis că sunt la dispoziţia organelor de cercetare să cerceteze, mie mi se pare că sunt super profi şi că ştiu ce fac.

Am zis că dau acces la tot ce vor, ca să facă lumină în treaba asta. Eu n-am de unde să ştiu ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu am cercetat, eu nu sunt procuror”, a spus ea.

Lasconi se distanţează de scenariile prezentate în presă şi refuză să intre în detalii legate de dosar.

„Deci n-am niciun amestec în ce am văzut acolo, nişte scenarii pe care le-am văzut în presă”, a declarat ea, subliniind că personal nu a câştigat nimic în urma publicării fotografiilor.

Totodată, Lasconi a subliniat că decizia de a face publice fotografiile nu a fost doar a ei, ci a avut echipă, însă nu a putut preciza dacă cineva din echipa sa ar fi vrut să îi facă rău.

La rândul său, Ponta a declarat că imaginile ar fi influențat rezultatul alegerilor și a cerut clarificări privind persoanele care ar fi finanțat și organizat acțiunea.

„Nu e vorba doar de poze falsificate, aștept ca cei patru să zică cine i-a angajat, cine i-a plătit. Că cine a avut de câștigat de pe urma asta se știe. Cine sunt cei care au prostit-o pe madam Lasconi. S-a schimbat istoria României și eu vreau să aflu ce s-a întâmplat acolo”, a mai spus fostul premier în video.

Acum un an, Elena Lasconi a postat pe Facebook o serie de fotografii despre care susține că reprezintă dovezi că Nicușor Dan s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Într-o poză apărea și Victor Ponta. În niciuna dintre cele trei poze, Dan, Coldea și Ponta nu apar laolaltă.

„Pozele pe care le-a postat Elena Lasconi sunt un fals grosolan. Această pretinsă întâlnire n-a avut loc niciodată”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.