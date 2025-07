Cine e prietenul pe care l-ar fi favorizat Piedone. Dan Radu Rușanu a fost președinte ASF și membru în Consiliul de Administrație al BNR

Fost președinte al Autorității de Supraveghere Financiară și vechi politician liberal, Dan Radu Rușanu este menționat în ancheta DNA în care șeful ANPC Cristian Popescu Piedone este suspectat că l-ar fi avertizat pe proprietarul Hotelului International din Sinaia că urmează să fie controlat.

Familia lui Dan Radu Ruşanu deţine hotelul Intenaţional Sinaia, care are 180 de camere şi este clasificat la patru stele.

Este hotelul pe care Cristian Tudor Popescu, șeful ANPC, l-ar fi favorizat. Piedone i-ar fi avertizat pe reprezentanții Hotelului International din Sinaia că urmează un control ANPC. Ba mai mult, acesta i-ar fi învățat și ce trebuie făcut pentru a trece cu bine de control. Ulterior, Piedone l-ar fi lăudat public pe operator pentru curățenie și respectarea standardelor impuse de ANPC.

Rușanu a declarat, pentru Adevărul, că niciunul dintre reprezentanții unității de cazare din Sinaia nu a fost anunțat anterior verificărilor și despre ce trebuie făcut pentru a trece cu bine de control.

Şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a declarat, marţi, în contextul percheziţiilor DNA în dosarul în care este suspectat că a anunţat un hotel din Sinaia despre un control, că nu a coordonat comandamentul pentru Valea Prahovei. „Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost”, a afirmat el. Piedone a susţinut că i-a deranjat pe mulţi prin controale. „Nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da”, a arătat el. „Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele şi ale şoferului meu au fost ascultate”, a mai afirmat el.

Dan Radu Rușanu a fost până în anul 2014 preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), când a fost arestat pentru fapte de corupție în dosarul ”Carpatica”.

Rușanu a fost arestat preventiv timp de patru luni, pentru 11 fapte, printre care cele mai grave erau constituirea unui grup infracțional organizat și influențarea declarațiilor, favorizarea făptuitorului în formă continuată, folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite. Rușanu a fost achitat definitiv de ICCJ, în iunie 2017, în timp ce Carabulea a fost condamnat la 5 ani de închisoare.

Este unul dintre cei mai influenți membri ai PNL, a făcut parte din conducerea partidului mulți ani, iar PNL l-a răsplătit în 2019 cu funcția de membru în Consiliul de Administrație al BNR. Vicepreședinte PNL în perioada 2001-2013, Rușanu a mai fost deputat (2000-2008 și 2012-2013), senator (2008-2012).

Rușanu a mai ocupat funcțiile de secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice (1996-1998) și de președinte al EXIM Bank (Banca de Export-Import a României) în perioada 1999-2001. Rușanu a mai fost vicepreședinte al Camerei Deputaților și al Senatului.

Rușanu deține afaceri în zona hotelieră. Deține 98% din SC Romtur Internațional SRL și 98% din SC Internațional Pârău Rece SRL.

”Prima societate comercială face parte dintr-o companie controlată de familia Rușanu, International SA, care conduce activitatea a trei hoteluri ce fac parte din Grupul Hotelier Internațional.Este vorba despre Hotel Internațional Sinaia, Hotel Internațional București și Hotel Internațional Iași, toate cotate la 4 stele. În 2011, hotelul din Sinaia a fost renovat cu ajutorul unui credit de 6 milioane de euro. Prin SC Internațional Pârău Rece SRL se administrează activitatea hotelului Bucegi din Predeal, dar și a câtorva vile din zonă.Rușanu mai deține 100% din SC Radan SRL și 26,04% din SC Comat Met SA, care are ca obiect de activitate închirierea de spații comerciale și depozite proprietatea societății. Portofoliul imobiliar al lui Rușanu este format din două terenuri agricole, unul de 3,8 hectare, la Rucăr, celălalt de 83,5 hectare, la Fundata”, scrie Fanatik.

La BNR, Dan Rușanu a încasat aproximativ 9.800 euro pe lună.