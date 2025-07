Piedone neagă acuzațiile DNA: „Tot ce s-a făcut n-a avut intenţia de a aduce un prejudiciu”

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) ,Cristian Popescu Piedone, a afirmat, în legătură cu faptele de care este acuzat în dosarul deschis de DNA, că tot ce s-a făcut a fost fără intenţia de a aduce vreun prejudiciu cuiva sau un folos necuvenit pentru el sau pentru altă persoană.

Cristian Popescu Piedone a fost prezent, miercuri dimineaţă, la sediul Poliţiei Bragadiru, pentru a-i fi prezentate obligaţiile pe care le are de îndeplinit în cadrul controlului judiciar.

”Mi s-a spus ce am de făcut, am înţeles şi voi respecta”, a declarat Cristian Popescu Piedone la Antena 3 CNN. El s-a referit şi la faptele de care este acuzat în dosarul DNA. ”Tot ce s-a făcut nu s-a făcut cu vreo intenţie de a prejudicia pe cineva, de a aduce un prejudiciu sau un folos necuvenit cuiva mie sau altuia. Atâta timp cât am fost preşedintele ANPC mi-am îndeplinit această funcţie cu demnitate. Era public controlul meu”, a explicat Cristian Popescu Piedone, scrie News.

DNA a anunţat oficial, marţi seară, că preşedintele ANPC, Cristian Popescu Piedone, a fost plasat sub control judiciar şi nu are dreptul de a-şi exercita funcţia. El este acuzat că a pemis accesul unor persoane neautorizate la informaţii care nu erau destinate publicităţii, pentru că l-ar fi prevenit pe reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia în legătură cu controlul pe care ANPC urma să îl facă la unitatea de cazare.

Conform stenogramelor apărute în spaţiul public, Piedone a sunat de pe telefonul şoferului său la reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia, anunţând cotrolul ANPC şi făcându-i recomandări legate de modul în care trebuie să se pregătească.

Piedone îi sugera acestuia cum să fie pregătită bucătăria pe care urma să o controleze: ”Vezi şi tu care-i mai utilată, mai ţiplă, mai nu ştiu ce, pune-i p-ăia să-şi ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să... mănuşi în mână”.El se referea şi la starea camerelor. ”Spune la recepţie să-mi pregătească trei camere pe un etaj”, îi recomanda el reprezentantului hotelului, precizându-i că acestea trebuie să fie ”ţiplă, cu cearceafuri noi cu... cu husă la cu... la saltea cu tot ce corespunde, prosoape”.

” Să fie tot ca să dau şi un exemplu: "Uite, domne, patru stele." Că voi oricum sunteţi. Da?”, mai afirma şeful ANPC.

Procurorii au precizat că, în data de 7 martie 2025, Cristian Popescu Piedone ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăţi comerciale care administrează un hotel în oraşul Sinaia faptul că subordonaţii săi din cadrul A.N.P.C. urmează să efectueze în aceeaşi zi un control tematic la societatea acestuia, precum şi obiectivele controlului.

”Astfel, inculpatul i-ar fi permis reprezentantului hotelului accesul la aceste informaţii, în scopul obţinerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancţionării pentru neregulile constatate în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor. În concret, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone l-ar fi învăţat pe reprezentantul hotelului respectiv cum să aranjeze bucătăria şi camerele care urmau să fie verificate de funcţionarii A.N.P.C”, transmis procurorii.

Potrivit acestora, ulterior acestei informări, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislaţiei specifice protecţiei consumatorilor.

”Acesta i-ar fi contactat telefonic pe unii dintre angajaţii hotelului şi le-ar fi dat instrucţiuni pentru a face curăţenie, a se echipa corespunzător şi a-l aştepta pe preşedintele A.N.P.C. ce urma să vină în control. În urma controlului, unitatea de cazare nu a fost sancţionată de către reprezentanţii A.N.P.C. şi totodată, reprezentanţii hotelului au fost felicitaţi de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone pentru modul exemplar de desfăşurare a activităţii”, au mai transmis procurorii.

Aceştia precizează că, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone trebuie să respecte o serie de obligaţii între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar, să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului şi să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta, respectiv cea de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

”Inculpatului i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Inculpatului Popescu Cristian Victor Piedone i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile 309 Cod de procedură penală”, a mai transmis DNA.

Cristian Popescu Piedone neagă acuzaţiile şi susţine că nu a vorbit cu proprietarul hotelului, deşi este prieten cu acesta şi a stat la hotelul respectiv încă de dinainte de Revoluţie.