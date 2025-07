Șeful ANPC, Cristian Popescu Piedone, este cercetat de DNA după ce l-a avertizat pe patronul unui hotel din Sinaia că urmează să-l controleze, iar apoi l-a lăudat pe TikTok.

Cristian Popescu Piedone este vizat de un dosar penal, după ce l-a avertizat pe proprietarul unui hotel de patru stele din Sinaia că urmează să fie controlat și i-a arătat ce să facă pentru a scăpa fără nicio problemă.

Controlul a fost condus chiar de șeful ANPC, care a filmat acțiunea, iar apoi a postat un video pe TikTok, potrivit Digi 24.

Deși în cele mai multe cazuri Piedone descoperă abateri de la normele de igienă, la adresa hotelului din Sinaia a avut doar cuvinte de laudă.

"Miroase a curat. Uitați-vă la calitate, am fost astăzi la mai multe hoteluri pe Valea Prahovei și în Brașov. Uite husa care nu exista, uite salteaua curată (...) și un cearșaf care miroase a fresh, calitate", spunea Piedone la vremea respectivă.

Atitudinea diferită nu a fost trecută cu vederea de urmăritorii săi, unii taxându-l imediat în comentarii.

"A mers să îi facă reclamă, nu în control", a scris un utilizator pe TikTok.

Piedone i-ar fi avertizat pe reprezentanții Hotelului International din Sinaia că urmează un control ANPC. Ba mai mult, acesta i-ar fi învățat și ce trebuie făcut pentru a trece cu bine de control. Complexul este deținut de familia lui Dan Radu Rușanu, fostul șef al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a declarat, marţi, în contextul percheziţiilor DNA în dosarul în care este suspectat că a anunţat un hotel din Sinaia despre un control, că nu a coordonat comandamentul pentru Valea Prahovei. „Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost”, a afirmat el. Piedone a susţinut că i-a deranjat pe mulţi prin controale. „Nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da”, a arătat el. „Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele şi ale şoferului meu au fost ascultate”, a mai afirmat el.

Conform unei investigații Context.ro din august 2024, Hotelul Internațional din Sinaia, cu 180 de camere, două restaurante, centru spa, sală de fitness și opt săli de conferințe, nu avea autorizație de securitate la incendiu.

ISU Prahova a precizat la cererea Context.ro că reprezentantul hotelului „nu a prezentat în termen de 90 de zile, la solicitarea organelor de control, documentele vizate” care să ateste că imobilul întrunește condițiile pentru care a fost autorizat în 2008. Prin urmare, a pierdut valabilitatea autorizației de securitate la incendiu.