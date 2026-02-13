search
Vineri, 13 Februarie 2026
Cristian Popescu Piedone pierde definitiv procesul cu ANI. Fostul edil nu are voie să ocupe funcții publice timp de 3 ani

Publicat:

Cristian Popescu Piedone a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție stabilind că acesta nu va mai putea ocupa „o funcție sau o demnitate publică” timp de trei ani.

FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit minutei instanței, ÎCCJ a respins recursul formulat de Piedone împotriva sentinței civile nr. 60/2025 din 21 martie 2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a X-a de contencios administrativ și fiscal.

Decizia este definitivă și a fost pronunțată miercuri, 12 februarie 2026.

ANI l-a acuzat în 2024 pe Piedone, fostul primar al Sectorului 5, de conflict de interese, după ce, în exercitarea atribuțiilor de edil, a emis și a semnat o dispoziție prin care ginerele său a fost numit membru într-o comisie pentru vânzarea unor spații comerciale. Conform constatărilor ANI, din această calitate, ruda sa ar fi obținut venituri în valoare totală de 109.520 de lei, în anii 2021 și 2022.

Cristian Popescu Piedone a contestat raportul ANI la Curtea de Apel București, însă instanța a dat câștig de cauză Agenției Naționale de Integritate pe 21 martie 2025. Ulterior, fostul edil a formulat recurs la Înalta Curte, care a fost respins ca nefondat.

În paralel, Cristian Popescu Piedone este trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție, într-un dosar în care este acuzat de difuzarea unor informații nedestinate publicității. Ancheta vizează un presupus avertisment transmis angajaților unui hotel din Sinaia, înaintea unui control al autorităților.

