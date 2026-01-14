Vlad Popescu Piedone anunţă că proprietarii apartamentelor blocului din Rahova care a explodat vor fi scutiţi de la plata taxelor şi impozitelor locale

Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a anunțat că proprietarii apartamentelor blocului din cartierul Rahova în care s-a produs explozia din luna octombrie vor fi exceptați de la plata taxelor și impozitelor locale până când situația locativă va fi complet remediată.

„Am decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025. După o astfel de pierdere, acești oameni nu trebuie să mai suporte taxele și impozitele majorate din 2026. Este o măsură de solidaritate și de sprijin concret pentru oamenii care, peste noapte, s-au confruntat cu o situație dramatică. Prioritatea noastră este siguranța cetățenilor și sprijinirea lor reală în momente dificile. Sectorul 5 este o comunitate, iar când unii dintre noi suferă, datoria noastră este să fim alături de ei cu măsuri concrete”, transmite Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook a administrației locale.

Primăria Sectorului 5 a subliniat, de asemenea, că măsura vine ca un sprijin necesar pentru familiile care au trecut printr-un eveniment traumatic:.

„Vlad Popescu Piedone, se ține de cuvânt și vine în ajutorul oamenilor care au rămas fără locuințe în urma deflagrației din strada Vicina. (...). Încă din ziua exploziei, Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a promis că cetățenii afectați nu vor mai plăti taxe și impozite locale. Măsura are rolul de a oferi un sprijin concret persoanelor afectate de explozie. În astfel de momente, Primăria Sectorului 5 este alături de cetățeni, nu doar prin declarații, ci prin decizii clare și aplicabile”.

„Nu mai avem nicio așteptare”

La aproape trei luni de la explozia din Rahova, oamenii afectați continuă să trăiască în incertitudine.

„Nu mai avem nicio aşteptare. S-a mişcat ceva? Nimeni nu ne spune nimic. Se demolează? Devenim proprietari? Ce aşteptare să am?”, a declarat administratorul blocului la Antena 3 CNN.

Scara de bloc în care s-a produs deflagrația a fost grav avariat, iar cele învecinate au suferit și ele deteriorări semnificative în urma undei de șoc.

Proprietarii apartamentelor din blocul afectat locuiesc încă în chirie, în timp ce așteaptă o decizie privind soarta imobilului. De probleme se plâng și vecinii din blocurile alăturate. Deși verificările tehnice la instalațiile de gaze au fost efectuate, documentele necesare pentru avizare întârzie, iar reconectarea la utilități nu a fost finalizată.