Magistraţii au respins cererea privind divulgarea informațiilor despre studiile președintelui Nicușor Dan

Tribunalul Botoșani a respins ca nefondată cererea prin care se solicita publicarea unor informații legate de studiile președintelui Nicușor Dan, acțiune formulată de fosta judecătoare Lăcrămioara Axinte împotriva Universității București.

Vineri, 22 mai, Tribunalul Botoșani a respins ca nefondată acțiunea introdusă de fosta judecătoare Lăcrămioara Axinte, care solicita instanței obligarea Universității București să facă publice informații privind parcursul academic al președintelui Nicușor Dan, arată Agerpres.

„Soluţia pe scurt: Respinge acțiunea, ca neîntemeiată. Cu recurs. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin grefa instanței”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Demersul a fost inițiat în luna februarie a acestui an, după ce reclamanta a contestat răspunsul primit pe cale administrativă din partea instituției de învățământ superior. În acțiunea sa, aceasta a invocat prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, solicitând instanței să dispună comunicarea unor documente considerate relevante pentru clarificarea studiilor președintelui.

Potrivit datelor prezentate în dosar, fosta judecătoare a cerut în mod concret informații privind eventuala înmatriculare a lui Nicușor Dan la Facultatea de Matematică a Universității București în perioada 1989-1992, precum și confirmarea finalizării studiilor. De asemenea, aceasta a solicitat copii ale foii matricole și ale diplomei de licență.

În susținerea demersului său, fostul magistrat Lăcrămioara Axinte a afirmat că există neclarități între informațiile publice privind studiile președintelui și alte mențiuni apărute în spațiul public, inclusiv în CV-uri oficiale sau materiale de campanie.

„Noi toți avem dreptul să cunoaștem adevărul despre studiile făcute de actualul președinte al României. Există niște neconcordanțe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de Matematică a Universității București. Neconcordanța este între această afirmație personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, neconcordanțele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaților. O să vedeți că sunt niște studii care se suprapun. În același interval de timp a fost și student la Ecole Normale Superieur, a fost și masterand și a fost și doctorand. Apoi am văzut și modalitatea în care a fost obținut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franța cu o diplomă de licență din România”, declara aceasta la momentul depunerii acțiunii.

Lăcrămioara Axinte, fost vicepreședinte al Tribunalului Botoșani, s-a pensionat din magistratură în 2022. În prezent, ea se prezintă pe rețelele de socializare ca antreprenor și consultant în afaceri și marketing și a candidat în trecut, fără succes, pentru un loc în Consiliul Superior al Magistraturii, şi a fost propusă de Alianța pentru Unirea Românilor pentru un post la Curtea Constituțională a României.