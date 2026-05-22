Directorul CNAIR acuză „trei atacuri personale” din partea secretarului de stat Horațiu Cosma „exact în săptămâna premergătoare unei decizii a instanţei”

Cristian Pistol, Directorul general al CNAIR, a reacționat vineri, 22 mai, după declarațiile făcute în ultimele zile de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, pe care le consideră atacuri la persoană.

Disputa are loc în contextul litigiului cu Pizzarotti privind Autostrada Sebeș–Turda, dar și al controverselor legate de Ordinul 475/2026, prin care Ministerul Transporturilor intenționează să transfere cinci proiecte majore către noua companie CNIR.

Cosma a criticat în repetate rânduri CNAIR, inclusiv în legătură cu bugetul propus pentru 2026, respins de ministrul interimar Radu Miruță.

Cristian Pistol atrage atenția că aceste ieșiri publice au loc cu doar câteva zile înainte ca instanța să se pronunțe asupra legalității Ordinului 475.

„Trei atacuri publice în trei zile. Trei subiecte diferite. Trei contradicţii directe cu fapte publice - cu declaraţiile premierului, cu declaraţiile conducerii CNIR, cu propriile postări anterioare ale autorilor. O singură coincidenţă de calendar: peste cinci zile, pe 27 mai 2026, Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă asupra Ordinului 475. Fiecare cetăţean român poate evalua singur dacă această secvenţă - trei atacuri personale exact în săptămâna premergătoare unei decizii a instanţei - este coincidenţă sau strategie. Răspunsul îl dau cifrele şi instanţa, nu eu”, afirmă, într-o postare pe Facebook, directorul CNAIR.

„A lansat trei atacuri publice succesive la adresa mea”

Cristian Pistol susține că afirmațiile lui Cosma îl vizează direct, nu instituția pe care o conduce:

„În ultimele trei zile, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma, a lansat trei atacuri publice succesive la adresa mea. Trei subiecte diferite, postate la câte 24 de ore distanţă, toate vizându-mă personal. Nu instituţia pe care o conduc, ci omul. Răspund o singură dată, instituţional, cu cifre verificabile, pentru ca fiecare român interesat să poată evalua singur faptele”.

Șeful CNAIR precizează că nu a făcut declarații personale și că toate acțiunile sale au fost în numele instituției: „Toate acţiunile au fost ale instituţiei pe care o conduc, conform cadrului legal. Continui să fac ceea ce mi-am asumat când am preluat acest mandat: să construiesc autostrăzile României”.

Litigiul cu Pizzarotti

Directorul CNAIR explică situația litigiului cu constructorul italian, care a cerut despăgubiri de 527 milioane lei pentru Autostrada Sebeș–Turda. Pistol afirmă:

„În 2021, CNAIR a negociat un acord care a redus suma la 149,6 milioane lei - adică sub o treime din pretenţia iniţială. A fost cea mai bună poziţie obţinută pentru bugetul român. În noiembrie 2025, Tribunalul Arbitral a desconsiderat acordul şi a dublat obligaţia de plată la peste 340 milioane lei”.

Cristian Pistol subliniază că instituția a contestat decizia:

„Am formulat contestaţie la executare. Am cerut suspendarea executării silite. Ieri, 21 mai 2026, Judecătoria Sectorului 1 a admis cererea de suspendare provizorie. Practic, o instanţă românească a recunoscut că argumentele CNAIR sunt solide. În acest context, afirmaţia publică a secretarului de stat USR conform căreia ‘CNAIR refuză să plătească’ a fost desfiinţată de justiţie în mai puţin de 24 de ore”.

Ordinul 475/2026

Pistol clarifică și poziția CNAIR privind transferul celor cinci proiecte către CNIR:

„Am urmat procedura legală: plângere prealabilă (la care nu am primit niciun răspuns) şi cerere de suspendare la Curtea de Apel Bucureşti. Termen de judecată: 27 mai 2026”.

El acuză omisiuni deliberate în declarațiile lui Cosma și invocă două exemple:

„Pe Drumul Expres Arad-Oradea, bugetul pe 2026 este zero lei - decizie anunţată public de premier în decembrie 2025. Nu este o decizie a CNAIR, este decizia Guvernului din care USR face parte.

Pe Autostrada Ploieşti-Braşov (A3), însuşi directorul general al CNIR a declarat public, în ianuarie 2026, la Radio România Actualităţi, că ‘este singurul contract pe care nu am reuşit să-l deblocăm”.

Bugetul și schema de personal

Pistol răspunde și acuzațiilor privind extinderea aparatului central:

„Cifrele oficiale arată o realitate diferită de cea prezentată public: La nivelul aparatului central agregat (CNAIR Central plus subunitatea CESTRIN), numărul de posturi aprobate a scăzut cu 96 în 2025 - de la 1.259 la 1.163. În ultimii 6 ani, numărul total de salariaţi ai CNAIR (incluzând cele 8 Direcţii Regionale) a crescut cu doar 5 oameni - de la 6.916 la 6.921”.

Șeful CNAIR precizează că posturile solicitate sunt deja existente și vacante:

„Practic am preluat 564 km de infrastructură nouă cu cinci oameni în plus. Cele 518 posturi pentru care solicităm aprobarea sunt posturi deja existente, vacante în organigramă, nu posturi noi adăugate peste schemă. (…) Impactul bugetar (…) este suportat integral din veniturile proprii ale CNAIR. Zero lei de la bugetul de stat”.

Cristian Pistol amintește și contribuția financiară a companiei:

„În ultimii 9 ani, CNAIR a virat statului român peste 515 milioane lei dividende din profit”.

Cosma: „Compania de drumuri a pierdut cel puțin discutabil peste 340 de milioane”

Amintim că secretarul de stat Horațiu Cosma a anunțat joi seară că Radu Miruță, ministrul Transporturilor, a trimis Corpul de Control la CNAIR după ce compania a pierdut peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj legat de lucrările de pe Autostrada Sebeș–Turda.

„Compania de drumuri a pierdut cel puțin discutabil peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj pe Autostrada Sebeș-Turda. Bani publici. Adică bani din buzunarul fiecărui român”, a scris Cosma joi seara, pe Facebook.

Recepția lucrărilor, decisivă în pierderea arbitrajului

Horațiu Cosma a explicat că Lotul 1 al autostrăzii, început în 2014 și trebuia finalizat în 2016 pentru 540 de milioane de lei.

„A fost deschis abia în 2020, după 4 ani de întârziere.În noiembrie 2021, actualul director CNAIR, Cristian Pistol, a semnat o înțelegere cu constructorii italieni: lucrările au fost recepționate, iar constructorii urmau să limiteze eventualele penalități din arbitraj la 150 de milioane de lei. Numai că, între timp, am văzut cu toții „calitatea” lucrărilor recepționate: alunecări de teren, porțiuni de autostradă închise și reconstruite, poduri deplasate, denivelări și foarte multe gropi”, se arată în același mesaj.

Horațiu a afirmat că, în primul său mandat la Transporturi, el și fostul ministru Cătălin Drulă au cerut constructorului să remedieze deficiențele și s-au opus recepției unor lucrări neconforme:

„Nu am fost de acord cu recepția unor lucrări prost executate. După noi, a venit domnul Pistol și, la câteva săptămâni de la preluarea mandatului, „a deblocat” situația. A recepționat lucrările. Mai mult, angajați din CNAIR au refuzat atunci să își asume recepția lucrărilor, însă vocile lor au fost reduse la tăcere. Iar surpriza a venit odată cu sentința arbitrară: CNAIR trebuie să plătească nu 150 de milioane, cum semnase, ci peste 340 de milioane de lei. Arbitrul nu a luat în considerare înțelegerea semnată de Cristian Pistol, pentru că aceasta nu ar fi respectat rigorile legale - nu a fost legalizată și nici prezentată corespunzător în arbitraj. Practic, românii au plătit de două ori. O dată prin autostrada pe care nu au putut-o folosi în cei 4 ani de întârzieri. Și, doi, prin penalități mai mari decât fusese stabilit inițial”.