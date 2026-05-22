Video Cristian Mungiu, acuzat de „propagandă reacționară” la Cannes, după prezentarea filmului „Fjord”, inspirat din cazul unei familii de români din Norvegia

Noul film al regizorului român Cristian Mungiu, intitulat „Fjord”, a devenit unul dintre cele mai discutate și controversate titluri prezentate la Festivalul de Film de la Cannes, unde a stârnit reacții împărțite din partea criticilor și a publicului. Drama îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve și este inspirată dintr-o poveste reală.

Drama este inspirată din povestea reală a familiei Marius și Ruth Bodnariu. Cazul lor a generat dezbateri internaționale privind intervenția serviciilor de protecție a copilului din Norvegia.

În film, Sebastian Stan interpretează rolul unui inginer român stabilit în Norvegia alături de soția sa și cei cinci copii, într-o comunitate izolată de munți și fiorduri. Familia trăiește după reguli religioase stricte, iar conflictul cu autoritățile locale izbucnește după ce viziunile lor asupra educației și disciplinării copiilor intră în contradicție cu legislația norvegiană.

Situația escaladează în momentul în care unul dintre copii ajunge la școală cu semne de violență, iar autoritățile intervin, luând cei cinci copii în plasament. Filmul ridică întrebări despre limita dintre protecția copilului și respectarea libertății religioase și culturale, punând față în față valorile conservatoare ale familiei și sistemul social norvegian.

„Fjord” a împărțit criticii de la Cannes: unii l-au considerat o analiză profundă a tensiunilor sociale contemporane, în timp ce alții l-au acuzat de abordare dezechilibrată sau „propagandă reacționară”. Publicații internaționale precum The Guardian au descris pelicula drept „lipsită de forță”, în timp ce altele au lăudat-o ca fiind „inteligentă și provocatoare”.

În ciuda dezbaterilor, interpretarea lui Sebastian Stan este unanim apreciată, actorul fiind considerat unul dintre cei mai versatili din generația sa, după o serie de roluri în producții cinematografice majore.

Cazul real care a inspirat filmul, cel al familiei Bodnariu, a atras atenția în 2015–2016, când cei cinci copii ai familiei au fost preluați de autoritățile norvegiene. După luni de dispute juridice și mediatice, copiii au fost în cele din urmă returnați părinților, autoritățile renunțând la acuzațiile inițiale.

După acest episod, familia s-a stabilit ulterior în România, unde și-a refăcut viața în apropierea Brașovului, evitând expunerea publică.

Cazul a două adolescente românce din Suedia: acuzații grave ale părinților și proteste la Suceava

Un caz similar familiei Bodnariu are loc și în prezent. De trei ani și jumătate, două fete de origine română, de 14 și 13 ani, Sara și Tiana Samson, trăiesc separate de familia lor în Suedia.

Cele două minore au fost preluate de autoritățile suedeze sub suspiciunea unor abuzuri, acuzații care, potrivit familiei, nu s-au confirmat în urma anchetelor. Cu toate acestea, fetițele nu au fost returnate părinților, iar familia susține că situația s-a prelungit fără justificare, relatează Antena 3 CNN.

În acest context, părinții acuză autoritățile suedeze că ar intenționa schimbarea numelui copiilor și deschiderea procedurilor de adopție. De asemenea, aceștia afirmă că accesul la copii a fost sever limitat, ultima întâlnire având loc în format video în decembrie anul trecut.

Tatăl fetelor, Daniel Samson, susține că acestea ar fi fost preluate în urma unor acuzații care ulterior nu s-ar fi confirmat și vorbește despre o decizie „abuzivă” a serviciilor sociale.

„Autoritățile suedeze, literalmente, ne-au luat fetele de la școală pe baza unor acuzații care ulterior s-au dovedit nefondate”, a declarat acesta.

Cazul a generat reacții și în spațiul public din România, unde mii de persoane s-au adunat la Suceava într-un protest pașnic, cerând returnarea copiilor în familie.