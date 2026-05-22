search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Arafat spune că băiatul mort la școală ar fi putut fi salvat dacă cei din jur știau să aplice manevra Heimlich. „Elicopterul de la Iași era o variantă”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Raed Arafat, șeful DSU, a explicat vineri, că tragedia de la școala din Bacău – unde un elev de clasa a VIII‑a a murit în pauză după ce i s-a făcut rău – ar fi putut fi evitată dacă persoanele aflate lângă copil ar fi știut să aplice manevrele de prim‑ajutor.

Raed Arafat, șeful DSU. FOTO Inquam Photos Octav Ganea
Raed Arafat, șeful DSU. FOTO Inquam Photos Octav Ganea

Intervenția rapidă, cu tehnici precum manevra Heimlich și resuscitarea de bază, ar fi putut face diferența, a declarat Raed Arafat la Digi24:

„Asta este prima șansă a lui, adică de la manevra Heimlich, la resuscitare să se facă corect, normal că îi mai multă șanse o perioadă de timp”.

Șeful DSU a precizat că, în acel moment, în tura de gardă erau doi medici erau,  dintre care unul era disponibil pentru a prelua cazul. 

„Dacă deja avem proba clară că a existat o mașină cu medic, ba avem și mai mult (...), totuși a mai fost al 2-lea medic în județ de gardă la Ambulanță, numai că era plecat la Iași cu un transfer al unui pacient. Deci era un al 2-lea medic în misiune care era staționat în alta parte din județ, dar a fost trimis, înțeleg, și era pe drum spre Iași. Deci Ambulanța Bacău avea doi medici. Într-adevăr, SMURD-ul nu avea mașină de serviciu în ziua respectivă pentru că la UPU nu erau decât doi medici, a spus Arafat.

Întrebat de ce nu a fost solicitat un elicopter, șeful DSU a precizat că existau resurse aeriene disponibile, atât la Iași, cât și la Galați:

„Colegii o să vină cu răspunsurile aici. Nu înțeleg de ce n-au chemat, că au două elicoptere care pot fi chemate, cel de la Iași și cel de la Galați. Cel de la Iași era mai aproape, dacă nu era cumva în revizie sau dacă erau probleme de condiții meteo sau dacă era problemă că era la altă misiune, atunci într-adevăr, elicopterul de la Iași era o variantă care să intervină rapid acolo, dar totuși avea medic în stație și puteau să trimită medicul respectiv”.

Medicul coordonator: „natura apelului nu era de așa o gravitate”

Amintim că moartea copilului de 15 ani la scurt timp după ce i s-a făcut rău în curtea școlii, a generat controverse majore privind modul în care a intervenit Serviciul Județean de Ambulanță.

În jurul orei prânzului, mai multe apeluri la 112 au anunțat că băiatul era inconștient, prăbușit la pământ. Situația a fost încadrată ca cod roșu, însă la fața locului a fost trimis doar un echipaj cu asistent medical.

Medicul coordonator Sorin Gheorghe Enescu a explicat ulterior că a ales să trimită ambulanța de tip B deoarece „natura apelului nu era de așa o gravitate”, deși în stație se afla și un echipaj cu medic. 

Când asistentul ajuns la școală a cerut sprijin suplimentar, singurul medic liber din județ era deja la o altă intervenție de cod roșu. Acesta a ajuns într-un târziu la caz, însă elevul nu a mai putut fi salvat.

Până la sosirea medicului, resuscitarea a fost făcută de profesori și de asistentul de pe ambulanță.

În urma tragediei, SAJ Bacău a declanșat verificări interne, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili dacă procedurile au fost respectate și dacă resursele medicale au fost alocate corect.

„Vom stabili într-un raport final exact ceea ce s-a întâmplat”

Ministerul Sănătății pregătește un raport final în cazul tragediei din Bacău.

„Vom stabili într-un raport final exact ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce pot să asigur opinia publică este că se vor scoate la iveală exact toate datele şi informaţiile cu privire la acest caz: ce s-a întâmplat din primul moment şi după aceeea, dacă s-au respectat sau nu procesurile. Şi pot să asigur opinia publică despre faptul că, în cazul în care se constată greşeli mai mici sau mai mari, vor urma şi sancţiuni, dar şi eventuale alte proceduri ale statului român”, a declarat vineri, 22 mai, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
digi24.ro
image
Angajații de la stat vor avea venituri calculate diferit din 2027. Sporurile vor dispărea, iar grilele vor deveni unitare
stirileprotv.ro
image
Cât au ajuns să coste cireșele și căpșunele în piețele din București. De la 150 kilogramul, au ajuns un chilipir
gandul.ro
image
Bolojan trage linia în PNL: Nici clonă a USR, nici brelocul PSD
mediafax.ro
image
Soția lui Gabi Tamaș a ajuns pe mâinile esteticienilor. Operația cu care se mândrește Ioana Tamaș
fanatik.ro
image
Preotul Constantin Necula: „Diferența dintre fomist și fomalău e de partid”
libertatea.ro
image
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Fabregas i-a tăiat aripile lui Chivu și i-a bătut obrazul șefului său: "Să ne arate respect!"
digisport.ro
image
Alex Dobrescu, dezvăluiri din penitenciar despre relația cu Cristina Cioran: „A venit aproape săptămânal. Vizita intimă presupune o întâlnire într-o cameră...”
click.ro
image
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Mister în cazul morţii elevului de clasa a opta din Bacău. Intervenţia serviciilor de urgenţă, anchetată
observatornews.ro
image
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
cancan.ro
image
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Pensionarii români care pot scăpa de plata CASS de luna viitoare. Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a fi exceptați
playtech.ro
image
Se extinde ancheta crimei din Bihor. Ce faptă nu recunoaște sub nicio formă călăul Alisiei. Noi dezvăluiri îngrozitoare
fanatik.ro
image
E-mailul pe care Meta l-a trimis miilor de angajați concediați. "Vă rugăm să vă strângeți lucrurile personale de la birou și să mergeți acasă"
ziare.com
image
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
digisport.ro
image
Inovație românească: două vehicule solare create de studenții de la UTCN vor concura la o competiție internațională
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pacea de la Cotroceni! PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat acordul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Măsuri de securitate de urgență, în Capitală. Polițiștii iau măsuri sporite
mediaflux.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Cum a ajuns criminalul din APEX să fie idolul internetului. Scena virală cu Taron Egerton a devenit MEM pe internet. Milioane de oameni o copiază
actualitate.net
image
Din muncitoare în antreprenoare. Povestea unei mame care lucra la fabrica de cablaje din Severin, iar acum are propria afacere într-un oraș minier din Gorj: „Nu mi-a fost deloc ușor. M-am împrumutat de bani, dar am văzut rezultatele”
actualitate.net
image
Horoscop sâmbătă, 23 mai. Săgetătorii au parte de o aventură spontană, Peștii fac rost de bani, iar Vărsătorii au un nou hobby
click.ro
image
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul, pentru că nu pot să pronunț”
click.ro
image
La ce aliment a renunțat Daciana Sârbu de două luni? „Sufăr pentru că îi iubesc, îi mănânc cu mare plăcere!” Câte kilograme vrea să slăbească?
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Țara care a ajuns lider în turismul de relaxare și wellness. Mulți români aleg să-și petreacă vacanță aici: „M-am simțit complet relaxată și fără stres”
image
Horoscop sâmbătă, 23 mai. Săgetătorii au parte de o aventură spontană, Peștii fac rost de bani, iar Vărsătorii au un nou hobby

OK! Magazine

image
Toți amanții Prințesei. Cei 10 bărbați cu care Lady Diana a avut aventuri înaintea divorțului de Charles

Click! Pentru femei

image
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații

Click! Sănătate

image
Atenţie la acest medicament! A cauzat 20 de decese