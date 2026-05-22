Arafat spune că băiatul mort la școală ar fi putut fi salvat dacă cei din jur știau să aplice manevra Heimlich. „Elicopterul de la Iași era o variantă”

Raed Arafat, șeful DSU, a explicat vineri, că tragedia de la școala din Bacău – unde un elev de clasa a VIII‑a a murit în pauză după ce i s-a făcut rău – ar fi putut fi evitată dacă persoanele aflate lângă copil ar fi știut să aplice manevrele de prim‑ajutor.

Intervenția rapidă, cu tehnici precum manevra Heimlich și resuscitarea de bază, ar fi putut face diferența, a declarat Raed Arafat la Digi24:

„Asta este prima șansă a lui, adică de la manevra Heimlich, la resuscitare să se facă corect, normal că îi mai multă șanse o perioadă de timp”.

Șeful DSU a precizat că, în acel moment, în tura de gardă erau doi medici erau, dintre care unul era disponibil pentru a prelua cazul.

„Dacă deja avem proba clară că a existat o mașină cu medic, ba avem și mai mult (...), totuși a mai fost al 2-lea medic în județ de gardă la Ambulanță, numai că era plecat la Iași cu un transfer al unui pacient. Deci era un al 2-lea medic în misiune care era staționat în alta parte din județ, dar a fost trimis, înțeleg, și era pe drum spre Iași. Deci Ambulanța Bacău avea doi medici. Într-adevăr, SMURD-ul nu avea mașină de serviciu în ziua respectivă pentru că la UPU nu erau decât doi medici, a spus Arafat.

Întrebat de ce nu a fost solicitat un elicopter, șeful DSU a precizat că existau resurse aeriene disponibile, atât la Iași, cât și la Galați:

„Colegii o să vină cu răspunsurile aici. Nu înțeleg de ce n-au chemat, că au două elicoptere care pot fi chemate, cel de la Iași și cel de la Galați. Cel de la Iași era mai aproape, dacă nu era cumva în revizie sau dacă erau probleme de condiții meteo sau dacă era problemă că era la altă misiune, atunci într-adevăr, elicopterul de la Iași era o variantă care să intervină rapid acolo, dar totuși avea medic în stație și puteau să trimită medicul respectiv”.

Medicul coordonator: „natura apelului nu era de așa o gravitate”

Amintim că moartea copilului de 15 ani la scurt timp după ce i s-a făcut rău în curtea școlii, a generat controverse majore privind modul în care a intervenit Serviciul Județean de Ambulanță.

În jurul orei prânzului, mai multe apeluri la 112 au anunțat că băiatul era inconștient, prăbușit la pământ. Situația a fost încadrată ca cod roșu, însă la fața locului a fost trimis doar un echipaj cu asistent medical.

Medicul coordonator Sorin Gheorghe Enescu a explicat ulterior că a ales să trimită ambulanța de tip B deoarece „natura apelului nu era de așa o gravitate”, deși în stație se afla și un echipaj cu medic.

Când asistentul ajuns la școală a cerut sprijin suplimentar, singurul medic liber din județ era deja la o altă intervenție de cod roșu. Acesta a ajuns într-un târziu la caz, însă elevul nu a mai putut fi salvat.



Până la sosirea medicului, resuscitarea a fost făcută de profesori și de asistentul de pe ambulanță.

În urma tragediei, SAJ Bacău a declanșat verificări interne, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili dacă procedurile au fost respectate și dacă resursele medicale au fost alocate corect.

„Vom stabili într-un raport final exact ceea ce s-a întâmplat”

Ministerul Sănătății pregătește un raport final în cazul tragediei din Bacău.

„Vom stabili într-un raport final exact ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce pot să asigur opinia publică este că se vor scoate la iveală exact toate datele şi informaţiile cu privire la acest caz: ce s-a întâmplat din primul moment şi după aceeea, dacă s-au respectat sau nu procesurile. Şi pot să asigur opinia publică despre faptul că, în cazul în care se constată greşeli mai mici sau mai mari, vor urma şi sancţiuni, dar şi eventuale alte proceduri ale statului român”, a declarat vineri, 22 mai, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.