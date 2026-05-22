Cu o voce care a impresionat întreaga lume, o linie melodică ce nu te lasă să stai pe scaun și o coregrafie electrizantă, Alexandra Căpitănescu (22 de ani) și trupa sa au reușit să obțină un rezultat istoric pentru România la ediția de anul acesta a Eurovision, care s-a desfășurat la Viena: locul 3, cu un total de 296 de puncte, cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră în finala acestui concurs.

Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, solista ne dezvăluie cum s-au desfășurat pregătirile pentru concurs și cum au reușit să își gestioneze emoțiile. Ea a subliniat că pentru un artist cele mai importante lucruri sunt libertatea de a crea și închegarea unei comunități solide, care să își dorească să simtă muzica dincolo de online. De asemenea, Alexandra Căpitănescu ne-a explicat dificultățile cu care se confruntă un artist și ne-a dezvăluit care este mesajul celei mai recente melodii, lansată vineri, 22 mai.

Există un moment, după orice finală mare, în care spectacolul se stinge mai greu decât luminile din arenă. Nu pentru public, ci pentru cei care au stat în mijlocul lui. Pentru artiști, perioada imediat următoare de după Eurovision nu mai este despre statistici sau clasament, ci despre un bilanț interior.

„Am înțeles de la acest concurs că totul se întâmplă cu un scop și pentru noi. Eurovision a însemnat să ne testăm limitele, fiindcă noi ne dorim să profesăm în domeniul muzical, unde trebuie să te adaptezi la schimbări, să lucrezi cu presiune, să livrezi într-un timp foarte scurt piese, momente, show-uri. Deci pentru mine experiența asta a însemnat să trecem la următorul nivel și, bineînțeles, expunere. De pe urma Eurovisionului am cules multe roade, dar am descoperit cel mai important lucru: că în jurul nostru avem o comunitate de fani loiali, fani din foarte multe țări, dar și din România, care la momentul acesta sunt cu ochii pe noi și ne urmăresc orice fel de activitate și vin la concerte, ne ajută să fie sold-out și, bineînțeles, că ne ascultă muzica“, spune Alexandra Căpitănescu pentru „Weekend Adevărul“.

„Entuziasm, nu emoție“

În spatele celor câteva minute de pe scenă stă o întreagă echipă și există mult timp de pregătire, toate necesare pentru a pune cap la cap un spectacol în sine – Eurovisionul este mai mult decât un simplu concurs, este un act artistic complex. Pentru a atinge performanța de a fi reprezentanții României care au câștigat cele mai multe puncte la această competiție, pregătirea a început odată cu selecția națională, din urmă cu două luni. „Am avut norocul să lucrăm cu Ian Bors, un regizor foarte șmecher, care ne-a conturat show-ul, care a venit cu ideea cu coverurile, cu alte efecte pe scenă care să pună în evidență mesajul piesei «Choke Me», apoi a venit și Bobo care s-a ocupat de grafică, Tomi de la lumini, Emil Rengle pe partea de coregrafie, Daria, dansatoarea care a jucat rolul fantomei de pe scenă. Deci au fost două luni intense de pregătiri, repetiții săptămânal“.

Însă pentru Alexandra Căpitănescu și trupa ei, nici timpul, nici planurile nu au stat pe loc: au onorat toate evenimentele oficiale și toate concertele deja programate, totul în timp ce lucrau la spectacolul ce urma să aibă loc la Viena: „Printre aceste repetiții, am avut și pre-party-urile; am fost prezenți la toate de anul acesta, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum pentru un reprezentant al României. Trebuie să mulțumim echipei noastre pentru că ne-a susținut, pentru că n-a fost ușor. Am avut concertele noastre prin țară, am mai și compus, pentru că, în curând, lansăm piesă nouă. Am muncit mult ca să ne adaptăm repede la lucrurile acestea și să știm cum să ne controlăm emoțiile sau să rezolvăm lucruri neprevăzute care pot apărea eventual, dar n-au fost. Ne așteptam ca la Viena să mai apară mici probleme, dar nu au fost. Am venit super pregătiți, am știut ce avem de făcut și am avut o echipă întreagă în spatele nostru“.

Munca enormă și emoțiile nu pot fi cuantificate și nici nu depășesc linia ecranului, iar ce este mai intens de obicei nu se vede: „Jumătate din momentul nostru nu se vede la televizor. Noi pe scenă nu suntem șase, ci suntem vreo opt sau zece oameni, inclusiv cameramanii. Sunt multe chestii pe care oamenii pe televizor nu le văd, inclusiv emoțiile și stresul, orele de somn, pauzele, momentele mai dificile. Suntem oameni, mai există o durere de burtă, o durere de cap“, spune Alexandra râzând. Cum învinge emoțiile? Artista răspunde simplu, dar pare o rețetă magică: „Pentru emoții, remediul meu este să mă gândesc că este entuziasm, nu emoție“.

Publicul, nu punctele

Dincolo de pregătirea și implicarea artiștilor, Eurovisionul a rămas o competiție aflată la o distanță egală între performance și concurs, între obiectivitate și subiectivitate, lucru care s-a concretizat după fiecare ediție într-un mic scandal. De data aceasta, România a fost în centrul unei dezbateri aprinse, mai ales pe rețelele de socializare. Echipa României a ieșit pe locul 2 la votarea fanilor, însă juriile, în special cel din Republica Moldova, i-au acordat mai puține puncte, vecinii noștri de peste Prut oferindu-ne doar 3 puncte.

Artista însă s-a detașasat de toată această situație și o privește cu o rațiune pe care doar un artist profesionist poate să o aibă: „Noi am vrut pur și simplu de la Eurovision să fie un alt concert reușit și să iasă foarte bine momentul, deci am făcut tot ce a ținut de noi, iar locul doi la public este mare. este un alt concert unde artiștii trebuie să rămână artiști, nu văd de ce ar trebui să se schimbe neapărat pentru Eurovision. Este locul care oferă mai multă expunere, este un concurs, dar tot un concert rămâne în cele din urmă“. Întrebată de ce crede că juriile au acordat mai puține puncte, Alexandra spune clar că arta este subiectivă și că pentru ei, cel mai important este publicul: „Cred că depinde de gustul muzical al fiecăruia. Noi nu vrem să judecăm, dar până la urmă este vorba de a câștiga publicul. Asta face un artist. Cariera este construită în jurul publicului pe care ți-l faci. Până la urmă, ei ne cumpără biletele la concerte“.

Părerile au fost împărțite și în privința melodiei „Choke Me“, pentru unii a fost una dintre cele mai curajoase piese din concurs, pentru alții prea îndrăzneață. Însă Alexandra privește situația după sintagma americană „nu există publicitate negativă, există doar publicitate“: „Cred că este bine că sunt păreri. Mai degrabă era o problemă dacă nu erau păreri; ar fi însemnat că a trecut neobservată și nu îmi doresc să se întâmple asta nici măcar cu mine. Deci e foarte bine că există păreri, fiecare om poate să o interpreteze așa cum își dorește, eu știu despre ce cântăm noi și nu cred în cenzurarea artei, cred că arta ar trebui să fie liberă. Oamenii trebuie să fie lăsați să se exprime și să trăiască sentimente unice“.

Alexandra Căpitănescu, primită cu aplauze și flori după revenirea de la Eurovision: „Suntem câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note”

ROCK ON!

Cu toate că Eurovisionul este o competiție comercială, el a oferit de multe ori surprize, ca artiști care îmbrățișează stiluri de nișă să câștige competiția. După victoria Måneskin din 2021, multă lume a spus că Eurovision a reușit ceva aproape improbabil: să readucă rockul în mainstream.

Iată că și acum melodia „Choke Me“ a fost extrem de populară, lucru care i-a surprins inclusiv pe reprezentanții României: „Gusturile muzicale sunt diverse, dar probabil că le-a plăcut și show-ul nostru care a fost frumos și foarte bine conturat. La Eurovision show-urile sunt foarte diverse. Nu ne-am așteptat ca o piesă rock atât de nișată să placă atât de mult. Acest rezultat este un mare lucru pentru noi, pentru că așa vrem să continuăm de acum încolo. Eurovision a fost doar începutul a ceea ce vrem noi să facem în continuare“.

Inevitabil, receptarea publică a adus și comparații – unele previzibile, altele mai surprinzătoare. Cuvintele de laudă și încurajările au umplut social media pe 16 mai, în ziua finalei. Pentru stilul extravangant și mișcările scenice, mulți o comparau pe Alexandra cu Lady Gaga, iar pentru vocea excepțională, dar mai ales pentru combinația dintre metal și operă, prestația româncei le-a amintit multora de Amy Lee, solista trupei Evanescence. Alexandra își găsește însă inspirația printre oamenii apropiați, dar și printre mari artiști ai scenei internaționale: „Am mai mulți oameni pe care îi admir, printre care părinții mei, colegii mei din trupă, Thomas la clapă, Matei la chitară bas, Luca la tobe, Bogdan la chitară. Sunt eroi naționali în acest moment pentru că au adus locul 3 în România. Pe lângă persoanele pe care le-am enumerat, de altfel și cei din spatele trupei, Victor, Dan, Felicia. Mă inspiră foarte, foarte mult, într-adevăr, Lady Gaga, dar și Freddie Mercury și Michael Jackson“.

„Actul artistului, 50% business“

Acum, că marea competiție s-a terminat, artiștii români se întorc la realitatea industriei muzicale de acasă. Alexandra și formația ei vin dintr-o zonă offline a muzicii – concursuri, scene, repetiții, contact direct cu publicul. În același timp, industria de azi le cere artiștilor să existe permanent online, să reacționeze rapid, să producă conținut, ba chiar să fie și mici antreprenori.

Cum mai găsesc timp și liniște să facă artă când totul pare să se consume în câteva secunde? „Pe lângă faptul că pierde foarte mult timp, timp în care ar putea să compună sau să-și exerseze partea lui creativă, se adună multă oboseală. În această perioadă, noi am fost scutiți de multe lucruri, fiindcă acum avem o echipă foarte bună, dar ne-am lovit și noi de asta acum un an, doi, când trebuia să facem de toate: și să postăm, și să căutăm concerte și tot așa. Dar cred că ar trebui să ne întoarcem puțin la originea artistului. Eu știu că trebuie să ne adaptăm situației actuale, dar cred că trebuie lăsat artistul să compună mai mult, să stea mai mult în studio decât să piardă timp să-și caute singur concertele. Actul artistului este doar jumătate, restul se rezumă la postări, la căutări de concerte – 50% este business“, explică artista situația.

Într-o industrie aflată în schimbare, în care streamingul a reconfigurat inclusiv felul în care muzica este consumată, Alexandra vede și semne de echilibru, o revenire nesperată la analog: „Mă bucur că revin la modă albumele, vinilurile, ceea ce îmi dă curaj, încurajează și omul să cumpere aceste materiale și încurajează și oamenii să cumpere bilete la concert. În ultima perioadă, ca să fim sinceri, țara noastră a avut de suferit în această privință pentru că este normal ca oamenii să plătească bilete pentru un concert. Așa se practică în toată lumea. Noi, artiștii, trebuie să învățăm cum să creștem și mai mult această comunitate“.

De la fizică cuantică și ecuații, pe scenă. Secretul academic din spatele artiștilor care au refuzat să fie doar „voci”

Ea subliniază însă că în România este o problemă atât la nivel instituțional, cât și la nivel social: „Sunt foarte multe evenimente gratuite cu intrarea liberă și prin asta încurajăm publicul să nu plătească bilete pentru un concert. Din punctul nostru de vedere, n-ar trebui să fie așa“.

Puterea din spatele visului

După aplauze, după camere, după voturi, rămâne întrebarea simplă, dar esențială: ce a schimbat acest drum? „Am descoperit că puterea este în corpul meu și în vocea mea. Sunt lucruri care poate nu-mi erau atât de clare până atunci și că orice îmi pun în minte se poate îndeplini dacă îmi doresc foarte mult. De foarte multe ori am fost speriată de ideea că trebuie să vorbesc la interviuri în limba engleză. Mi s-a demonstrat că nu a fost atât de grav. Am vorbit în engleză și oamenii m-au înțeles. Mi-am dat seama că percepțiile sunt doar în mintea noastră“.

În cele din urmă, Eurovisionul nu rămâne doar un concurs. Pentru unii, e un test. Pentru alții, o rampă. Pentru Alexandra Căpitănescu, pare să fi fost ambele – dar mai ales începutul unei relații mai clare cu propria voce, într-o industrie în care zgomotul e, de multe ori, mai puternic decât muzica. Și poate că tocmai de aceea, dincolo de puncte și clasamente, rămâne o frază care îi definește cel mai bine poziția în toată povestea aceasta: „Noi suntem artiști, punct“.

De asemenea, la nici o săptămână de la marele rezultat obținut la Viena, cei șase artiști scot o nouă melodie, „Heat“: „Noi o aveam în lucru dinaintea festivalului Eurovision, doar că am decis să o lansăm după, să arătăm publicului că există o continuitate. Piesa se numește «Căldură« («Heat») și a plecat de la o idee, apoi sâmburele a crescut și fiecare membru al trupei a contribuit esențial la piesă. Melodia vorbește despre adrenalină, despre emoțiile pe care le simți în corp când te lovești de situații neprevăzute și când te întrebi dacă să te arunci după oportunitatea respectivă sau să te mai gândești“, a dezvăluit solista pentru „Weekend Adevărul“.

Învingătorii

Alexandra Căpitănescu, solistă

Thomas Cârcotă, pian

Luca-Alexandru Șofron, tobe

Bogdan Stoican, chitară

Matei-Mihail Cohal, bas.