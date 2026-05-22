Șefa Serviciilor Naționale de Informații din SUA și-a dat demisia. Motivul invocat de Tulsi Gabbard

Tulsi Gabbard și‑a anunțat vineri, 22 mai, demisia din funcția de director al Serviciilor Naționale de Informații (Office of the Director of National Intelligence - ODNI), motivând că soțul ei a fost diagnosticat recent cu cancer osos. Decizia va intra în vigoare la 30 iunie.

În scrisoarea de demisie, Gabbard a explicat că nu poate continua în această poziție extrem de solicitantă în timp ce familia ei trece printr-o situație critică, arată BBC.

„Forța și dragostea lui m-au susținut în fiecare provocare. Nu pot, în mod conștiincios, să îi cer să ducă această luptă singur în timp ce eu continui în această funcție solicitantă și consumatoare de timp”, a scris Tulsi Gabbard în demisie.

În calitate de director al informațiilor naționale, Tulsi Gabbard coordona activitatea tuturor agențiilor de informații americane, una dintre cele mai influente poziții din structura de securitate a SUA.

Gabbard a fost confirmată în funcție la scurt timp după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în 2025, fiind un aliat politic important al acestuia în campania din 2024.

În ultimele luni, Gabbard a fost rar prezentă în spațiul public, în timp ce administrația americană a desfășurat operațiuni militare împotriva Iranului, a intensificat presiunea asupra Cubei și a contribuit la înlăturarea președintelui Venezuelei.

În scrisoarea sa, ea a menționat că soțul ei, Abraham, „se confruntă cu provocări majore în următoarele săptămâni și luni.”

Amintim că, pe 17 februarie, Tulsi Gabbard a avut o întâlnire cu ministrul român al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la sediul Office of the Director of National Intelligence din Statele Unite ale Americii.

Discuțiile s-au axat pe creșterea capacității de reacție a agențiilor de informații în fața noilor provocări de securitate globală, de la terorism și criminalitate organizată transnațională, până la criminalitate cibernetică, război asimetric, amenințări hibride și riscuri emergente.

De asemenea, au fost abordate teme legate de traficul de droguri și instrumentalizarea migrației ilegale, generate atât de actori statali, cât și non-statali.

Cei doi demnitari conveniseră atunci continuarea dialogului și menținerea unui contact permanent între MAI și ODNI, pe teme de interes comun, în limitele competențelor instituționale.