O femeie filmată lovind un adolescent cu palmele peste faţă într-o piață din Vaslui a fost reținută de polițiști

O femeie din județul Galați, filmată în timp ce lovea în mod repetat un adolescent de 17 ani într-o piaţă din municipiul Vaslui, a fost reținută pentru 24 de ore. Incidentul, petrecut joi și distribuit ulterior pe rețelele sociale, este acum anchetat de polițiști.

Incidentul s-a petrecut joi, 21 mai, în incinta Pieței agroalimentare Traian din Vaslui, la scenele de violenţă asistând mai multe persoane, vânzători şi clienţi. În imaginile care au circulat ulterior pe rețelele sociale se vede şi se aude cum femeia îl lovește în mod repetat cu palmele peste față pe un adolescent de 17 ani, care ar fi înjurat-o, potrivit presei locale.

Pe fundal se aud, deopotrivă, încurajări în care cineva o îndeamnă „Dă-i!”, dar şi glasul unei alte femei, care încearcă să o liniştească, spunându-i „Opreşte-te! E un copil! Ai şi tu copii!”.

În altercaţie pare să intervină şi un alt bărbat, care loveşte o persoană ce filma incidentul.

Autorul postării susține că persoanele implicate ar provoca frecvent scandaluri în piață și ar avea un comportament agresiv atât față de comercianți, cât și față de clienți.

„Astăzi, în Piața Traian din județul Vaslui, au agresat un copil de 17 ani, l-au umilit și bătut în văzul lumii”, se arată în descrierea care însoțește imaginile distribuite online.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore

În urma apariției imaginilor și a administrării probatoriului, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Vaslui au reţinut-o pe femeia filmată în timp ce-l pălmuia pe băiatul de 17 ani.

Minorul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru evaluare, medicii stabilind că are nevoie de două până la trei zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

„Poliţiştii au constatat că un bărbat şi un minor de 17 ani, ambii din comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi, ar fi fost agresaţi fizic de către o femeie şi un bărbat din aceeaşi localitate. Minorul a fost prezentat la Serviciul de Medicină Legală Vaslui în vederea examinării medico-legale, medicii legişti stabilind că acesta necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.

„Astăzi, 22 mai 2026, ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Vaslui au luat faţă de femeie măsura reţinerii, pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate de către poliţişti, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a persoanelor implicate în agresiune şi dispunerea măsurilor legale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, potrivit aceluiaşi document.