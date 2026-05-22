Aflat vineri, 22 mai, într-o vizită în județul Vrancea, Ilie Bolojan a pus capăt conferinței de presă susținute la Focșani, la sediul Partidului Naţional Liberal, vizibil deranjat de întrebările jurnaliștilor privind neîndeplinirea a 38 din cele 50 de jaloane asumate de România prin PNRR în perioada guvernării sale.

Vizita a inclus întâlniri cu liderii locali ai Partidului Național Liberal și discuții cu reprezentanți ai administrației județene, pe fondul unei perioade politice tensionate, marcate de criza guvernamentală și de atacuri tot mai frecvente venite din partea PSD, care critică modul de guvernare și ritmul reformelor.

La finalul programului din Focșani, premierul a susținut o conferință de presă la sediul PNL Vrancea, care a fost întreruptă brusc după ce a fost întrebat despre stadiul implementării PNRR și despre faptul că o parte semnificativă a jaloanelor nu ar fi fost îndeplinită.

Întrebarea a fost primită vizibil deranjat de Ilie Bolojan, care a respins formularea acesteia și a întrerupt ulterior conferința, aşa cum se vede în imaginile de la eveniment distribuite de PNL pe Facebook.

„Întrebarea este tendențioasă. În Parlament trebuie să meargă nouă proiecte de legi. Celelalte jaloane se rezolvă prin ordine de ministru și hotărâri de guvern. Problemele importante sunt cele pe componenta parlamentară. Fiecare minister coordonator de reformă a avut posibilitatea să rezolve jaloanele în perioada în care a considerat de cuviință. Nu vor fi probleme pe îndeplinirea jaloanelor care țin de Guvernul României”, a declarat Ilie Bolojan.

După această precizare, premierul interimar a pus capăt conferinței de presă, ridicându-se și părăsind sala.