Coșmarul unei familii de români în Halkidiki. Le-a fost furată mașina din parcare: „Folosesc un dispozitiv, nu mai e nevoie de clonarea cheii”

Clipe de coșmar pentru o familie de români care a mers în vacanță într-o cunoscută stațiune din Grecia. Mașina le-a fost furată chiar din parcare, în doar câteva minute.

„Aveți grijă la mașini! Aseară i-a fost furată unui prieten o mașină electrică în câteva minute. Norocul lor a fost că nu au dezactivat nu știu ce funcție (mi-a zis, dar am uitat) și cu ajutorul aplicației și a gazdei (care știa zona) și era cu poliția în telefon, au reușit să o găsească. Paza bună…”, a scris o prietenă de familie pe grupul destinat călătoriilor în Grecia.

Mașina, marca Hyundai Ioniq, a fost parcată la 21:07 și la 21:14 a fost furată. Turiștii români și-au dat seama ca autoturismul a dispărut în jurul orei 21:35. Mașina deja parcursese 45 km și se îndreptă care Salonic. Hoțul, un tânăr din Bulgaria, a fost prins repede.

„Mai nou, chiar dacă dezactivezi keyless go, se pare că au apărut alte dispozitive (și da, a fost găsit la perchezițiile de la domiciliul hoțului). Nu mai este nevoie de clonarea/ interceptarea cheii, absolut deloc. Se stă cu dispozitivul lângă mașină și în câteva minute reușesc să o deschidă. Norocul nostru a fost cu băiatul de la cazare, care cunoștea zona foarte a bine, am putut să o vedem pe GPS și în 30 de minute au găsit-o. Politia chiar și-a dat interesul, au fost chiar foarte ok, nu au avut ifose, aere de superioritate, nimic.

Chiar ne-au spus că am fost foarte norocoși că am observat dispariția ei așa de repede. Au dezactivat siguranță SOS, mai exact au topit-o. Și vorbesc la plural pentru că nici nu a fost unul singur! Așa că, aveți mare grijă! Concediu plăcut să aveți! Am uitat sa specific, acel dispozitiv poate deschide aproape, orice mașină mai nouă! Cică este <ultimul nou apărut? și culmea este că se găsește de vânzare și cei ce o vând nu răspuns în fața legii cu absolut nimic”, a povestit proprietarul mașnii, pe „Forum Grecia”.

Postarea turiștilor români a stârnit numeroase comentarii, iar mulți au reclamat că s-au înmulțit cazurile de furturi în Grecia.

„Și noi am pățit săptămâna aceasta în Nikitti. Ne-a interceptat cartela si ne-au furat toți banii. Și politia oricum nu face nimic”, a spus un internaut.

„Bine că a gasit-o și nu trebuia să vină în țara cu ocazie! Mare căutare au astea electrice, în Europa! Unii au renunțat la ele și noi le luăm de noutăți, că suntem cu 1.000 de ani în urmă, față de lumea civilizată”, a comentat altcineva.

„În Grecia sunt acum toți hoți din România și Albania, Bulgaria”, a spus altul.

Halkidiki, una dintre destinațiile preferate ale românilor

Halkidiki este o regiune situată în nordul Greciei, aproape de Salonic, alcătuită din trei peninsule (sau brațe) ce se întind în Marea Egee: Kassandra – cel mai vestic și popular braț, renumit pentru stațiunile sale turistice și viața de noapte animată; Sithonia – al doilea braț, care se distinge prin peisaje naturale, plaje izolate și o atmosferă mai liniștită; Muntele Athos-cel mai estic braț, faimos pentru complexul monastic de la Muntele Athos, un loc sacru cu acces restricționat, unde trăiesc monahi ortodocși.

Halkidiki este, de asemenea, una dintre cele mai iubite destinații din Grecia, apreciată pentru peisajele sale spectaculoase, plajele cu ape cristaline și atmosfera relaxantă. Este locul ideal atât pentru cei care doresc să se relaxeze în mijlocul naturii, cât și pentru cei care caută distracție și viață de noapte.

Proximitatea față de țara noastră, la doar câteva ore distanță cu mașina, face din această regiune una dintre destinațiile preferate de români, fiind accesibilă și convenabilă pentru o aventură rapidă într-un cadru idilic.