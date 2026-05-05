Control judiciar pentru tinerii care au dansat și simulat că fac sex pe mormintele din Cimititul Bellu

Cei doi tineri din Bucureşti care au dansat şi simulat acte sexuale pe mormintele din Cimitirul Bellu au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost anunţată marţi, 5 mai, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, după ce imaginile au devenit virale pe Internet şi au stârnit indignare publică.

Potrivit procurorilor, cei doi inculpaţi, în vârstă de 18 şi 25 de ani, sunt cercetaţi pentru infracţiunea de profanare de cadavre sau morminte. Ancheta a stabilit că incidentul a avut loc în urmă cu exact o lună.

„În sarcina inculpaţilor s-a reţinut faptul că la data de 5 aprilie 2026, în intervalul orar 16.40 - 1.:47, alături de o altă persoană, au profanat un monument funerar amplasat în Cimitirul Bellu, sectorul 4, simulând raporturi sexuale cu acesta”, au precizat procurorii.

Dosarul este instrumentat de poliţiştii Poliţia Sectorului 4 al Capitalei, Secţia 14, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Sectorului 4.

Luni, cu o zi înainte de dispunerea controlului judiciar, Poliţia Capitalei anunţase reţinerea unei tinere şi a unui tânăr implicaţi în incident, după ce imaginile au fost postate online.

„Comportamente care aduc atingere valorilor sociale fundamentale”

În imagini se observă cum tinerii se urcă pe morminte și dansează lasciv pe ritmuri de manele, în timp ce se filmează. Gestul lor a fost, ulterior, postat pe rețele sociale precum TikTok și Instagram, unde a devenit rapid viral.

Videoclipurile au stârnit un val de reacții negative din partea internauților. Cei mai mulți dintre aceștia criticând dur gestul tinerilor, considerat lipsit de respect față de cei decedați și față de un loc sacru.

„Poliția Capitalei tratează cu maximă seriozitate astfel de comportamente care aduc atingere valorilor sociale fundamentale, respectului datorat tuturor cetățenilor și normelor de conviețuire socială, subliniind faptul că asemenea fapte nu vor fi tolerate”, se mai arată în comunicat.

„De asemenea, facem apel către cetățeni să manifeste un comportament responsabil și să sesizeze autoritățile competente ori de câte ori sunt martorii unor astfel de situații”, au transmis polițiștii.

Cimitirul Bellu găzduieşte mormintele unor personalităţi marcante ale culturii şi istoriei naţionale, ceea ce a amplificat reacţiile publice faţă de gestul tinerilor.