SURSE Cei trei tehnocrați din mintea lui Nicușor Dan. De ce ezită președintele

Președintele Nicușor Dan are pe lista trei nume pentru funcția de prim-ministru: consilierul său onorific, Eugen Tomac, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare și un alt consilier prezidențial, Radu Burnete, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

De asemenea, n-ar fi exclus și un alt nume-surpriză, în condițiile în care șeful statului obișnuiește să ia singur deciziile importante, apoi să le comunice consilierilor.

Eugen Tomac este primul nume pe lista lui Nicușor Dan. Ca avantaje, Tomac este un politician loial președinților, fie ca vorbim de Traian Băsescu sau de Nicușor Dan. Are o relație bună cu toate partidele: e președintele PMP, a fost ales eurodeputat pe lista USR, a făcut parte din PDL, astăzi parte a PNL, și ar fi acceptat de PSD în fruntea guvernului, susțin sursele citate. Ca dezavantaje, imaginea sa e lipită de fostul președinte Traian Băsescu, decorat de instanță turnător la Securitate în vremea regimului comunist. În al doilea rând, Tomac nu e nici pe departe tehnocrat: e liderul unui partid neparlamentar și activează ca deputat în Parlamentul European. În al treilea rând, dacă PNL și USR refuză să voteze instalarea noului guvern, Eugen Tomac ar fi dependent de voturile traseiștilor suveraniști, aleși pe listele SOS, POT sau AUR.

Alexandru Nazare nu mai are apartenență politică. A fost membru PDL, apoi a ajuns prin fuziune în PNL, de unde a demisionat când a fost numit în Consiliul de Administrație al BNR. În vara anului trecut s-a suspendat din funcție pentru a deveni ministru de Finanțe în guvernul Bolojan. Desemnarea sa ca premier ar fi acceptată de PSD, în condițiile în care Nazare a făcut bugetul pe 2026. Dar ar crea confuzie în PNL, în condițiile în care Nazare e văzut ca apropiat al lui Bolojan.

Ultimul pe listă e consilierul prezidențial Radu Burnete, care, spre deosebire de ceilalți doi, chiar este tehnocrat. În plus, Burnete are o imagine bună în rândul electoratului reformist, deci Nicușor Dan poate puncta la capitolul imagine. Însă Radu Burnete nu e acceptat momentan de PSD, fiind privit ca o persoană care va continua politica de austeritate începută de Bolojan.

Recent consilierul prezidenţial Radu Burnete spunea că „nu avem nevoie de atâtea județe și localități și straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile” și spune administrația trebuie regândită pentru „epoca cloud”.

„Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista. Este o iluzie. Nu mai putem trage după noi atâtea companii de stat ineficiente. Nu mai putem. E mare jelanie când vorbești de privatizare sau listare deși nu există altă cale. Am încercat 20 de ani să selectăm administratori independenți, autonomi și competenți. Până când mai încercăm? Nu se poate fără o participație măcar minoritară a mediului privat. Nu mai merge să digitalizăm dosare cu șină. Asta era ceva ce trebuia făcut în 2010. Acum avem nevoie să regândim administrația pentru epoca cloud și a inteligenței artificiale pe care să le folosim în interes public nu să căutăm cele mai bune rețete de pastramă”, arăta acesta.