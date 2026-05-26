search
Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Austeritate pentru popor, majorări la vârf: Guvernul îngheață pensiile, dar crește salariile demnitarilor printr-un „mecanism fanariot”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În timp ce milioane de pensionari și familii cu copii sunt anunțate că vor trebui să suporte încă un an de austeritate, noua lege a salarizării pregătită de Guvern aduce creșteri consistente exact pentru vârful aparatului de stat: președinte, miniștri, parlamentari, șefi de agenții și aleși locali. Economiștii consultați de „Adevărul” avertizează că reforma riscă să transforme deficitul bugetar într-o adevărată bombă fiscală, în condițiile în care România plătește deja salariile bugetarilor în mare parte din împrumuturi.

Cineva numără bani
Guvernul îngheață pensiile, dar crește salariile demnitarilor. Foto arhivă

Noua lege a salarizării unitare, care ar putea fi aprobată curând pentru a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, continuă să provoace reacții puternice în spațiul public. Deși Executivul susține că reforma urmărește reducerea inechităților din sistemul public și crearea unui mecanism salarial mai predictibil, economiștii avertizează că legea riscă să accentueze problemele structurale ale aparatului bugetar și să genereze presiuni suplimentare asupra finanțelor statului.

Printre cele mai contestate prevederi se află majorările salariale acordate demnitarilor și aleșilor, într-un context în care Guvernul vorbește simultan despre austeritate, înghețarea pensiilor și limitarea cheltuielilor publice.

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că noua lege favorizează în primul rând clasa politică și conducerea aparatului de stat.

„Legea instituie un mecanism de tip fanariot în care demnitarii, privilegiații, sunt avantajați iar plebea trebuie să se bucure că primește un salariu”, a declarat Adrian Negrescu pentru „Adevărul”.

Acesta susține că reforma nu rezolvă adevăratele dezechilibre din sistemul bugetar și critică faptul că noua lege nu vizează și salariile din companiile de stat sau din instituțiile autonome.

Legea salarizării unitare este ca o frecție la un picior de lemn. Nu rezolvă inechitățile din sistemul bugetar, vezi de exemplu faptul că nu se referă și la bugetarii din companiile statului, autorități și alte așa-zis instituții autonome care tot din bani publici sunt plătiți. Acolo nivelul de salarizare este unul uriaș și care, în unele situații depășește câștigurile medii la nivel regional în instituții similare”, a mai spus acesta.

Economistul atrage atenția și asupra momentului ales pentru implementarea noii grile salariale, în condițiile în care populația este deja afectată de măsuri de austeritate și de presiunea inflației.

„O altă mare problemă, dincolo de momentul foarte prost ales – ceri oamenilor austeritate în 2027, pensiile sunt înghețate la fel ca și alocațiile pentru copii și demnitarii își cresc salariile - o reprezintă finanțarea acestei legi. De unde va face rost guvernul de încă 8 miliarde de lei, pe lângă cei 167 de miliarde pe care îi plătește anual pentru bugetari în principal din împrumuturi. Nu e o cheltuială sustenabilă și de aceea cred că această lege va avea o mare problemă de rezolvat – ori îngheață salariile pe mai mulți ani, până când ne revenim economic, ori va genera ample disponibilizări de personal menite să reducă factura cheltuielilor bugetare”, a avertizat Adrian Negrescu.

Numărul bugetarilor e prea mare, față de cât poate susține mediul privat

Critici similare vin și din partea profesorului de economie Radu Nechita, care susține că problema principală a sistemului public nu este doar nivelul salariilor, ci dimensiunea aparatului bugetar.

Profesorul afirmă că, în ciuda măsurilor anunțate de Guvern pentru limitarea cheltuielilor, costurile statului au continuat să crească de la an la an.

„Guvernul a introdus și măsuri de control al cheltuielilor statului și cu toate acestea, totalul lor, chiar exprimat în euro, a crescut an de an. Intenția, cel puțin, merge în direcția bună”, a declarat Radu Nechita pentru „Adevărul”.

Război total pe legea salarizării bugetarilor. Sindicatele amenință cu plângeri la Bruxelles și blocarea tranșelor din PNRR

Acesta consideră însă că numărul angajaților din sistemul public este prea mare în raport cu capacitatea economiei private de a susține aceste cheltuieli.

„Avem un număr total de angajați în sectorul public mult prea mare față de posibilitățile sectorului privat. Situația angajărilor la stat este neomogenă: există agenții care, aparent sunt esențiale, dar care dau ștampile formal, fără răspundere și uneori în schimbul umplerii unor cutii de pantofi. În unele sectoare publice avem deficit de personal, în altele excedent. În aceeași entitate publică, uneori în același serviciu sau birou, există oameni care lucrează și alții cărora nimeni nu le-ar simți lipsa. Nici creșterile și nici reducerile de-a valma a salariilor din sectorul public nu rezolvă problemele structurale”, a explicat profesorul.

În ceea ce privește măsurile de plafonare a cheltuielilor și restrângerea angajărilor în administrație, profesorul avertizează că rezistența din interiorul sistemului poate bloca aplicarea reformelor.

„Intenția este bună, dar intră în coliziune cu creativitatea oamenilor din sistem și care se vor strădui să ocolească astfel de măsuri sau chiar îndepărtarea din funcții a celor care doresc implementarea lor”, a mai spus Radu Nechita.

Artificiile de calcul care cresc salariile demnitarilor și cu 25%

Noua lege a salarizării unitare prevede majorări importante pentru numeroase categorii de bugetari, inclusiv pentru demnitari, miniștri, parlamentari și aleși locali. Guvernul susține că reforma este necesară pentru eliminarea dezechilibrelor din sistem și pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR.

Noua lege a salarizării unitare, pusă în dezbatere publică, schimbă în totalitate modul de calcul al salariilor pentru bugetari, crescând valoarea de referință de la 2.080 lei cât este în prezent, la 4.100 de lei, în timp ce coeficienții de salarizare sunt diminuați de la 12 la 8.

Potrivit calculelor „Adevărul”, în unele situaţii, modificările aduc majorări ale salariului brut chiar şi cu 25%, deşi ministrul Dragoş Pîslaru spunea în conferinţa de prezentare a noii legi a salarizării unitare că majorările vor fi de maxim 22%.

„Salariile de bază și salariile lunare (mediane) sunt proiectate să crească pentru majoritatea funcțiilor (99,6% şi, respectiv, 57,6%), conform repoziționării lor în structura de grade: cu cât e mai mare creşterea în ierarhie, cu atât nivelul salarial creşte. În medie, salariile de bază sunt proiectate să crească cu 22% la nivelul familiilor ocupaționale civile”, a afirmat luni seară ministrul Pîslaru.

Dispar 87 de sporuri din sistemul bugetar, printre care cele de „praf” și de „antenă”. Cum funcționează noile bonusuri de performanță

Toate calculele de mai jos reflectă salariile brute, în funcție de noile grile de salarizare.

Potrivit calculelor „Adevărul”, aplicarea noii grile de salarizare de la 1 ianuarie 2027 va aduce majorări considerabile de venituri, după cum urmează:

- președintele României va avea un salariu brut de 32.800 lei, față de 24.960 lei în prezent, cu 7.840 lei mai mult;

- președinții Senatului și Camerei Deputaților vor avea un coeficient de 7,50, față de 11,50 în prezent, respectiv 30.750 lei, față de 23.920 lei, cu 6.830 lei în plus;

- senatorii și deputații vor avea un coeficient de 6 față de 9 în prezent, respectiv 24.600 lei față de 18720, cu 5.880 lei în plus.

- premierul României va avea un coeficient de 7,50 față de 11,50, respectiv 30.750 lei față de 23.920 lei, cu 6.830 lei;

- viceprim-ministrul va avea un coeficient de 6,60 față de 10,70, respectiv un salariu de 27.060 lei față de 22.256 lei, cu 4.804 lei în plus;

- miniștri vor avea un coeficient de 6,50 față de 10,50, respectiv un salariu de 26.650 lei față de 21.840 lei, cu 4.810 lei în plus;

- secretarii de stat vor avea un coeficient de 5,60 față de 8, respectiv un salariu de 22.960 lei față de 16.640 lei, cu 6.320 lei în plus.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
digi24.ro
image
Momentul accidentului mortal de pe Defileul Dunării, provocat de un polițist beat. VIDEO
stirileprotv.ro
image
UDMR recunoaşte, în exclusivitate pentru Gândul, existenţa unui acord politic cu PSD, PNL și USR pentru angajarea firmei de lobby, pentru care Cotroceni plăteşte 565.000 de dolari pe lună. Întâlnirile pentru acord au avut loc înainte de Moţiunea de Cenzură
gandul.ro
image
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu
mediafax.ro
image
Președintele CS Universitatea Craiova anunță întăriri pentru sezonul viitor: “Pretențiile au crescut!” Replică după acuzele lui Mititelu: “Am sărit de la scandaluri la un proiect serios”
fanatik.ro
image
Cum a explicat ministrul de Interne al Austriei decizia de veto în Schengen contra României de acum câțiva ani: „Nu a fost împotriva voastră, ci un strigăt al meu adresat comunității europene”
libertatea.ro
image
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
65.000.000€ pentru Michael Schumacher!
digisport.ro
image
Cei doi favoriți din finala Chefi la Cuțite 2026. Unul este cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki, iar celălalt a gătit deserturi pentru Messi și Natalie Portman
click.ro
image
O familie care și-a plătit o vacanța de vis în Egipt a avut un șoc major când a ajuns la Hurghada: „Ne-am îmbolnăvit”
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Cum funcționa caracatiţa rețelei de influență din Constanța: procurori, polițiști și afacerişti implicați
observatornews.ro
image
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care români vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Booking elimină mii de apartamente din România. Ce faci dacă rămâi fără cazare după ce ai plătit
playtech.ro
image
Caniculă în Europa, recordurile istorice ale lunii mai au fost doborâte. Climatolog: „E posibil să fim şi noi în epicentrul unui astfel de dom de căldură”
fanatik.ro
image
Mojtaba Khamenei anunță că Israel dispare de pe hartă. Trump își dorește ca Iran să recunoască statul evreu, ca parte a acordului cu Teheran
ziare.com
image
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
digisport.ro
image
Reginele muzicii ușoare încap în rochiile de acum 50 de ani! Marina Voica: „Nu mă pot despărți de ele.” Dietele lor și sfatul designerilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se schimbă învățământul liceal și Bacalaureatul. Anunț important pentru elevi
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
click.ro
image
După ce principii se ghidează Marius Moga în căsnicia cu Bianca? Ce sfat prețios a dat în calitate de naș? „Trebuie să stai cuminte”
click.ro
image
Noi imagini din casa de la Șușani a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Refugiul lor de la țară, așa cum arată în prezent
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
Boala secretă a actriței Anne Hathaway aproape că a orbit-o! 10 ani s-a luptat cu ea!
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
Boala secretă a actriței Anne Hathaway aproape că a orbit-o! 10 ani s-a luptat cu ea!

Click! Sănătate

image
O mișcare a mâinii poate preveni demenţa