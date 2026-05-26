Tactică alarmantă a Moscovei în spațiu: sateliți rusești de spionaj vânează radarul orbital care livrează informații vitale pentru Ucraina

Războiul din Ucraina se extinde tot mai vizibil dincolo de atmosfera terestră. Cel puțin patru sateliți rusești s-au apropiat periculos de un sistem comercial de supraveghere radar din spațiu, cel care furnizează date cruciale de inteligență armatei ucrainene. Manevra, extrem de neobișnuită și costisitoare din punct de vedere tehnologic, ridică semnale de alarmă la nivel global cu privire la adevăratele intenții ale Moscovei.

Potrivit unui raport publicat de Greg Gillinger, fost ofițer de informații spațiale în cadrul Forțelor Aeriene ale SUA (US Air Force), acțiunile Kremlinului ar putea face parte dintr-un set mai larg de manevre tactice orchestrate pentru a lăsa Kievul „fără ochi” în spațiu. Scopul final? Pregătirea terenului pentru a viza – prin mijloace cinetice sau non-cinetice (atacuri cibernetice sau bruiaj) – satelitul de recunoaștere ICEYE-X36.

Operațiunea „Kosmos”: Cum urmărește Moscova țintele de la sol

Datele din surse deschise (OSINT) indică o mișcare coordonată: o serie de sateliți rusești, înregistrați oficial sub denumirile de la Kosmos 2610 până la Kosmos 2613, și-au modificat brusc orbitele pentru a se alinia perfect cu traiectoria ICEYE-X36.

În termeni militari, acest lucru înseamnă că dispozitivele rusești sunt poziționate acum în așa fel încât să treacă în mod regulat prin imediata vecinătate a satelitului de imagistică terestră, ale cărui date sunt folosite zilnic de Kiev pentru a monitoriza mișcările trupelor ruse pe front.

Modificările de poziție orbitală au fost semnalate în cadrul unei analize realizate pentru Integrity ISR, o companie americană privată specializată în apărare și servicii de informații. Gillinger nu a ezitat să numească această operațiune drept una de-a dreptul „alarmantă”.

Ce este tehnologia SAR și de ce se teme Rusia de ea?

Satelitul vizat, ICEYE-X36, aparține operatorului finlandez ICEYE, o companie co-fondată de antreprenorul polonez Rafał Modrzewski, care livrează date de recunoaștere de înaltă precizie către SUA, națiunile europene și, implicit, Ucraina.

ICEYE gestionează în prezent cea mai mare constelație de sateliți SAR (Synthetic Aperture Radar) din lume. Importanța acestei tehnologii pe timp de război este capitală. Spre deosebire de sateliții optici standard, sistemele SAR folosesc unde radio, nu unde luminoase. Pot capta imagini extrem de clare ale solului la orice oră din zi sau din noapte, trecând prin plafonul de nori, ceață sau fum.

O manevră rară și costisitoare

Experții militari subliniază că reconfigurarea orbitelor unor sateliți este o acțiune extrem de rară în operațiunile spațiale, deoarece necesită un consum uriaș de combustibil. Sateliții standard folosiți pentru comunicații sau observare civilă nu sunt, de regulă, capabili de astfel de „manevre de înaltă energie”, ceea ce trădează natura pur militară a dispozitivelor rusești.

Rusia, o putere spațială istorică, încearcă să recupereze decenii de stagnare post-sovietică și își intensifică agresiv ambițiile orbitale, căutând cu orice preț să obțină un avantaj strategic în fața Ucrainei și a Occidentului.

Această hărțuire orbitală nu este un incident izolat, ci parte dintr-un tipar mult mai periculos. Recent, generalul Stephen N. Whiting, comandantul Comandamentului Spațial al SUA (US Space Command), lansa un avertisment dur: Washingtonul este „extrem de îngrijorat” de indiciile conform cărora Moscova ar dezvolta un program de arme nucleare spațiale. Rolul acestora? Un atac asimetric capabil să scoată din funcțiune, dintr-o singură lovitură, rețelele de sateliți care asigură comunicațiile și securitatea Occidentului.