Un incident controversat care a avut loc, recent, în Cimitirul Bellu din Capitală a stârnit valuri de reacții în mediul online, după ce mai mulți adolescenți au fost filmați dansând pe morminte și cruci. Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

În imagini se observă cum tinerii se urcă pe morminte și dansează lasciv pe ritmuri de manele, în timp ce se filmează. Gestul lor a fost, ulterior, postat pe rețele sociale precum TikTok și Instagram, unde a devenit rapid viral.

Videoclipurile au stârnit un val de reacții negative din partea internauților. Cei mai mulți dintre aceștia criticând dur gestul tinerilor, considerat lipsit de respect față de cei decedați și față de un loc sacru.

„Halal educație”, „Doamne ferește, în ce lume trăim” sau „Mergeți la școală, dragilor” sunt doar câteva dintre comentariile apărute în mediul online, unde utilizatorii au cerut, de asemenea, luarea unor măsuri împotriva unor astfel de gesturi.