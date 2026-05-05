Video Un băiat de 18 ani, sechestrat şi umilit de alți trei tineri, în Constanța: l-au legat cu o funie de gât şi l-au forţat să meargă lângă un cal. Agresorii, reţinuţi

Caz șocant în Constanța, unde un băiat de 18 ani a fost victima unor acte de o violență extremă. Tânărul a fost sechestrat de trei indivizi, bătut și umilit, după ce aceștia l-au legat cu o funie de gât și l-au forțat să meargă pe lângă un cal înhămat la o căruță. Agresorii au fost reținuți.

sursa video: IPJ Constanța

Trei tineri cu vârste între 17 şi 21 de ani au fost reţinuţi de poliţiştii din judeţul Constanţa, fiind acuzaţi că au agresat şi lipsit de libertate un tânăr de 18 ani, pe care l-ar fi legat cu o funie de gât şi obligat să meargă pe lângă un cal înhămat la o căruţă.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, agresiunea avut loc în localitatea Băneasa, în seara zilei de 3 mai, în jurul orei 18.40, când poliţiştii au fost alertaţi printr-un apel la 112.

Din primele cercetări a reieşit că victima se afla pe o stradă din localitate, având asupra sa un sac de box, moment în care ar fi fost abordată de trei tineri, de 17, 19 şi 21 de ani, aflaţi într-un atelaj hipo. Aceştia i-au cerut bunul, iar după ce tânărul ar fi fost de acord să îl ofere, situaţia a degenerat.

„După ce a fost de acord să le ofere obiectul, bărbatul de 21 de ani l-ar fi tras în atelajul hipo, cu forţa, pe tânărul de 18 ani, iar ulterior l-ar fi legat cu o funie în jurul gâtului şi l-ar fi condus la marginea satului, unde cei 3 presupuşi autori l-ar fi agresat fizic şi l-ar fi legat la atelajul hipo, lângă cal, ulterior fiind pus să meargă odată cu calul”, a transmis IPJ Constanţa.

După întoarcerea în localitate, agresorul de 21 de ani l-a ameninţat pe tânăr cu acte de violenţă pentru a-l împiedica să sesizeze poliţia.

„În conformitate cu prevederile Legii 26/2004, victima a completat formularul de evaluare a riscului, reieşind că există risc iminent ca viaţa, sănătatea sau integritatea fizică să fie puse în pericol, astfel că a fost emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva tinerilor de 19 şi 21 de ani”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Cei trei suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă. Aceştia urmează să fie prezentaţi procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, care va decide măsurile legale ce se impun.

Tinerii sunt cercetaţi pentru lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violenţe şi ameninţare.