Luni, 11 August 2025
De ce urcă tinerii pe magazinul Unirea. Fenomenul provocărilor periculoase de pe TikTok trimite adolescenții direct la Urgențe

Publicat:

Trendurile periculoase de pe TikTok continuă să trimită lunar zeci de adolescenți direct la Urgențe. Provocările care îi determină să urce pe clădiri dezafectate, să facă selfie-uri riscante sau să consume substanțe toxice reprezintă un fenomen în creștere, ce le pune în pericol viețile. Psihologii avertizează că această dorință disperată de validare poate avea consecințe tragice, iar părinții sunt îndemnați să supravegheze mai atent timpul petrecut online de copiii lor. 

Toți mai mulți tineri acceptă provocări periculoase pe TikTok pentru like-uri / Sursa foto: TikTok
Mai mulți tineri admiră apusul de pe acoperișul magazinului Unirea, în centrul Capitalei. Un loc neamenajat, deteriorat, în care distracția se poate transforma în tragedie într-o clipă. Alte filmuleţe arată băieţi care intră în diverse clădiri abandonate. Fenomenul se numește Urbex, a pornit în Franţa şi Belgia dar a devenit popular şi în România, potrivit observatornews.ro

Provocarea „urbex” care îi face pe tineri să urce pe clădiri vechi sau spații părăsite

De cele mai multe ori, tinerii aleg pentru provocările tip Urbex astfel de clădiri nepăzite, de obicei blocuri sau alte construcții dezafectate. Alte provocări virale pe platformele sociale se referă la alte practice chiar mai periculoase. Selfie-uri pe tren sau consumul de diverse substanţe sau medicamente, precum siropul de tuse, în combinație cu sucuri sau energizante. 

"Vedem că din ce în ce mai mulți copii se expun în tot felul de situații. Încercăm să informăm opinia publică cât de repede. Tocmai ca să știe care sunt provocările actuale și să fie atenți inclusiv aparținătorii la semnele că acești copii s-ar putea expune", spune Rareş Petru Achiriloaie, Agenția pentru Politici în Domeniul Drogurilor.  

Provocările, filmate pentru a atrage mai multe like-uri pe TikTok

Cei care reușesc să ducă provocările la capăt le postează pentru like-uri dar şi pentru a-i încuraja și pe alți tineri să ia parte la acest trend riscant.

"Le-am văzut pe cele mai... rele, ca să zic așa. Pentru atenție, pentru cât mai multă popularitate".

"Ar trebui să fie supravegheați pentru că ei se încred în niște idei care nu sunt din realitate. Și unde își petrec timpul, și unde ce prieteni au", spun tinerii.  

Tot mai mulți minori ajung la spital după ce provocările se termină tragic

Aceleași recomandări vin și din partea psihologilor, care consideră că nevoia de validare socială, curiozitatea, dar și dorința de a adera la un astfel de grup îi motivează pe adolescenți să își pună viața în pericol.

"Un copil care are o viață de familie adecvată nu va ajunge să facă astfel de lucruri sau familia își va da seama la timp. Nu trebuie să stai 20 de ore cu copilul tău, dar trebuie să cunoști care e lumea lui internă, trebuie să cunoști valorile lui, mediul de prieteni, filtrele, pentru că asta e datoria ta ca părinte", spune Constantin Cornea, psiholog. 

În fiecare an, zeci de copii ajung în Unitățile Primiri Urgențe ale spitalelor din țară, după ce încearcă diverse provocări de pe internet. Anul trecut, cel puțin 20 de copii au ajuns într-o singură zi la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală cu diverse fracturi, după ce au încercat Superman Challenge, mai arată sursa citată. 

Mai multe clipuri filmate atât pe magazinul Unirii, cât și pe vechiul magazin Ciclop se regăsesc pe Tiktok.  

Societate

