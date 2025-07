Controale la gropile de gunoi, după valul de incendii din timpul verii. Ministrul Mediului: „Nu reciclăm cât ar trebui”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a dispus un control al Gărzii de Mediu la gropile de gunoi, în contextul numeroaselor incendii care izbucnesc vara.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat duminică seară, la TVR Info, că a dispus un control tematic al Gărzii de Mediu la gropile de gunoi, în contextul numeroaselor incendii care izbucnesc vara în aceste zone. Oficialul a explicat că aceste incendii au legătură directă cu modul defectuos de tratare și sortare a deșeurilor.

Probleme grave în gestionarea deșeurilor

„Am cerut un control tematic pe gropile de gunoi, pentru că, după cum bine știți, vara apar incendii în toate gropile de gunoi. Asta pentru că nu ajung la gropile de gunoi materiale tratate așa cum ar trebui să fie, sortate așa cum ar trebui să fie, pentru că nu reciclăm câte materiale ar trebui să reciclăm și asta, implicit, duce și la un pericol mai mare de incendii în vară”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul a adăugat că rezultatele acestui control tematic urmează să fie anunțate chiar luni.

Hotărâre de Guvern pentru întărirea Gărzii de Mediu

Diana Buzoianu a mai precizat că a fost trimisă spre avizare o Hotărâre de Guvern care urmărește întărirea capacității Gărzii de Mediu de a efectua controale eficiente, folosind echipamente moderne deja achiziționate prin fonduri PNRR.

„Garda de Mediu are drone, are bodycam-uri luate din PNRR, dar nu are și reglementările legislative ca să le folosească. Și atunci am trimis de urgență hotărârea de guvern care reglementează folosirea acestor echipamente”, a explicat ministrul, exprimându-și speranța că documentul va fi adoptat „chiar săptămâna aceasta care urmează”.