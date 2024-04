Spitalul Municipal din Bacău, dotat prin PNRR. Lucrări și echipamente medicale de 60 de milioane de euro

Astăzi, în prezența ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, și a altor oficiali la sediul Consiliului Județean Bacău, a fost semnat vineri, 19 aprilie 2024, contractul de finanțare pentru finalizarea lucrărilor la clădirea Spitalul Municipal Bacău.

La final, acesta va fi integrat ca pavilion în Spitalul Județean de Urgență Bacău și va avea o capacitate de a îngriji 328 de pacienți.

Valoarea efectivă a contractului de execuție este de 289 de milioane de lei, din care 179 vor fi folosiți pentru execuția lucrărilor rămase de finalizat, 49 de milioane de lei vor fi folosiți pentru echipamente medicale și 9 milioane de lei pentru sisteme IT și softuri medicale.

Sunt 95% din fonduri asigurate prin Programul Național de Reziliență și Redresare, iar restul, însemnând 14 milioane de lei, sunt asigurate de Consiliul Județean Bacău.

„Gama de servicii pe care le poate oferi în momentul de faţă Spitalul Judeţean este foarte mare şi odată cu finalizarea acestei construcţii şi cu dotarea ei, serviciile de sănătate oferite judeţului Bacău vor fi la un nivel care să permită diagnosticul, tratamentul şi urmărirea pacienţilor la cele mai înalte standarde de calitate”, a precizat ministrul Alexandru Rafila.

Din totalul de 328 de paturi, 209 vor fi echipate cu echipamente moderne, complet digitalizate.

Pe secția de Cardiologie sunt prevăzute 80 de paturi, din care 10 pe compartimentul recuperare și 13 paturi pe Unitatea de Supraveghere si Tratament Avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC).

La secția Neurochirurgie sunt 20 de paturi, la secția Neurologie 80, pe ATI - 17 paturi, iar la Compartimentul de Cardiologie intervențională - 12 paturi.

Pentru secția pentru Chirurgie Plastică, la compartimentul Unitate de Arși Grav sunt aprobate 30 de paturi, la Oftalmologie - 25 de paturi, la compartimentul Hematologie - 17 paturi, la secția ORL - 25 de paturi, la Nefrologie - 22 de paturi, la secția Dializă sunt 8 paturi pentru internare completă și 18 pentru spitalizare de zi.

„Anul trecut am obținut finanțarea prin PNRR, iar după o licitație presărată cu tot felul de contestații, care au ținut pe loc mai bine de jumătate de an acest proiect, am ajuns în etapa execuției lucrărilor. Vom construi un modern Pavilion Municipal al SJU Bacău şi vom încheia şantierul interminabil din ultimii peste 15 ani.”, a declarat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău.