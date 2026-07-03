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Godină, reacție în scandalul azilelor din Bihor: „Oamenii erau îngrijiți bine, dar lucrurile nu funcționau legal”

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Polițistul și influencerul Marian Godină a reacționat în scandalul azilelor de bătrâni din județul Bihor, susținând că situația îi amintește de un caz petrecut în urmă cu mai mulți ani, când a îndrumat un tânăr să denunțe un chirurg care i-a cerut bani pentru a opera o rudă.

Marian Godină, la volanul unei mașini
Polițistul Marian Godină FOTO: FB

„Îmi tot apar postări ale unor oameni intrigați de ce se întâmplă în legătură cu acele azile de bătrâni de la Bihor, luând partea bunului samaritean și îmi aduc aminte că, în urmă cu câțiva ani, am îndrumat un tânăr căruia i se ceruse bani de către un chirurg ca să-i opereze o rudă, să facă denunț, ceea ce a și făcut. Medicului i s-a făcut flagrant și a fost arestat”, a transmis Marian Godină.

Comparația cu un caz de mită din sistemul medical

Potrivit acestuia, medicul respectiv era apreciat și foarte căutat de pacienți, însă acest lucru nu justifica încălcarea legii.

„Medicul era un chirurg foarte bun din punct de vedere profesional. Opera bine și era foarte căutat. Mi-am luat atunci foarte multe blesteme și înjurături de la cetățeni, ba chiar se spunea «să îi operezi tu, bă, acum, pe săracii oameni». Deci medicul era foarte bun, făcea treabă, dar comitea infracțiuni, ceea ce nu era în regulă”, a explicat acesta.

Referindu-se la cazul azilului din Bihor, Godină a susținut că, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, existau numeroase nereguli privind funcționarea centrului.

„În cazul azilului de la Bihor se pare că sunt o grămadă de nereguli, cele mai multe dintre ele fiind dezvăluite chiar de presă, de acolo pornind și ancheta, de altfel. Din informațiile publice reiese că nu existau autorizații, nu erau licențe. Lucrurile se făceau uneori pe persoană fizică”, a afirmat el.

Polițistul a comentat și argumentele potrivit cărora beneficiarii centrului au fost îngrijiți în condiții bune, susținând că acest aspect nu poate înlocui respectarea prevederilor legale.

„Mulți au zis că oamenii erau îngrijiți bine. Așa o fi, putem pleca de la premisa asta, dar acolo lucrurile nu funcționau legal. Dacă aveți curiozitatea să căutați fragmente din referatul procurorilor judiciari, o să citiți multe lucruri interesante. Nu sunt opinii, nu sunt nuanțe, sunt fapte prezentate concret și care nu sunt deloc în regulă”, a precizat Godină.

Acesta a criticat și reacțiile celor care susțin că autoritățile cunoșteau de mult timp situația din centrul respectiv.

Critici la adresa celor care invocă pasivitatea autorităților

„Argumentul pe care îl citesc cel mai des este că autoritățile știau de mult. Și ăsta e un motiv pentru ca nimeni să nu facă nimic, niciodată?”, a întrebat retoric polițistul.

Totodată, Marian Godină a făcut referire și la comentariile apărute pe pagina jurnalistei Carla Tănasie.  „M-am uitat și pe pagina jurnalistei Carla Tănasie. Mamă, mamă, ce-i acolo! Oameni care par revoltați pentru soarta unor bătrâni, dar în același timp înjură și blesteamă un semen de-al lor fără nici cea mai mică jenă. Adevărată empatie”, a concluzionat acesta.

Ancheta DIICOT a fost declanșată în urma unor percheziții desfășurate în județul Bihor, în timpul cărora procurorii au descoperit 18 imobile în care se aflau peste 400 de persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, multe dintre acestea sufereau de dizabilități grave, afecțiuni psihice sau erau persoane fără adăpost și trăiau în centre care nu aveau autorizațiile necesare.

Victimele erau deposedate de acte și telefoane, izolate de familii și lăsate în grija unor îngrijitori analfabeți care le administrau tratamente medicale empirice, în timp ce membrii rețelei le încasau pensiile, ajutoarele de handicap și chiar primele de înmormântare.

După mai multe ore de audieri desfășurate joi, 2 iulie, la Tribunalul București, instanța a decis ca Viorel Pașca și alte cinci persoane cercetate în același dosar să fie cercetate sub control judiciar. Este vorba despre  soţia, doi dintre fiii săi și asistenta-șefă implicată în activitatea centrelor din Bihor, pentru care procurorii DIICOT ceruseră inițial arestarea preventivă a suspecților.

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