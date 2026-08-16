 De ce incidentele cu drone au loc adesea în weekend? Explicația unui expert în securitate | adevarul.ro
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De ce incidentele cu drone au loc adesea în weekend? Explicația unui expert în securitate

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Expertul în securitate Hari Bucur-Marcu a explicat pentru Adevărul că incidentele cu drone se petrec adesea vinerea sau în weekend pentru că Rusia își calculează atacurile asupra Ucrainei atunci când populația civilă este acasă. Declarația acestuia are loc după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost doborâtă o altă dronă care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României. Aparatul fără pilot a fost distrus de piloții spanioli aflați la bordul unui avion F-18, care fac parte din forțele aeriene ale Spaniei și sunt temporar staționați în țara noastră. 

avion f16 doboara o drona
Imagine cu un avion F-16 doborând o dronă. FOTO: MApN

Incidentul de sâmbătă spre duminică se înscrie într-o serie de evenimente similare înregistrate în ultima perioadă în regiune, în contextul în care spațiul aerian al României este monitorizat în mod constant de forțele aliate dislocate pe teritoriul național. 

„Atacurile rușilor asupra Ucrainei, dar și incidentele similare care au vizat Republica Moldova sau România, sunt de obicei calculate cu precizie pentru a produce efectul maxim asupra populației, tocmai de aceea se petrec, adesea, vinerea sau în weekend. Rușii știu că oamenii se află în case, află rapid vestea, se sperie și reacționează imediat. De pildă, ei profită că în cazul nostru lipsește o comunicare oficială de criză, iar în absența unor informații clare, fiecare începe să vorbească după cum crede, generând confuzie și panică”, a declarat Hari Bucur-Marcu.

Expertul în securitate a transmis că nu trebuie să ne facem griji cu privire la frecvența acestor incidente, deși percepția este că acestea s-au înmulțit în ultima vreme.

„Afirmația că incidentele cu drone s-au înmulțit nu este adevărată; ele au existat și înainte, dar nu au ajuns la cunoștința publicului din cauza modului în care instituțiile au comunicat, iar acum măsurile de combatere sunt mai vizibile și mai spectaculoase, ceea ce creează doar o percepție înșelătoare. Trebuie avut în vedere că, în anumite zile, Ucraina este atacată cu până la o mie de drone; dacă Rusia lansează o sută de dronă, atunci există o probabilitate de 1% ca una dintre ele să ajungă și în spațiul aerian românesc.

Acest lucru nu indică însă o intenție de a escalada relațiile diplomatice cu România sau de a ne amenința în vreun fel, deoarece acesta nu a fost un atac cu dronă adresat nouă. În realitate, fiecare dronă care pătrunde în spațiul nostru aerian are misiunea de a culege și transmite informații operatorului său, cum ar fi localizarea stațiilor de radiolocație care o urmăresc, timpul de reacție al avioanelor de interceptare sau intervalul necesar pentru luarea deciziei de doborâre – toate aceste date fiind extrem de valoroase pentru cel care a lansat drona”, a precizat Hari Bucur-Marcu.

Drona a survolat mai întâi deasuprea Republicii Moldova, oferindu-ne timp de reacție

Ministerul Apărării al Republicii Moldova a declarat că drona doborâtă duminică dimineață în județul Galați a zburat mai întâi deasupra teritoriului Republicii Moldova, fiind urmărită timp de aproximativ 18 minute.

Potrivit lui Hari Bucur-Marcu, faptul că drona a survolat mai întâi deasupra Republicii Moldova ne-a oferit mai mult timp de reacție.

„Chiar dacă este posibil ca prezența dronei să fi fost doar o eroare a armatei ruse, pentru noi situația a fost favorabilă, deoarece aparatul a fost urmărit pe parcursul întregului său traseu în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar astfel am putut colecta toate datele necesare pentru a decide doborârea”, a explicat acesta.

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Expertul în securitate a înlăturat orice suspiciune că Rusia ar fi încercat să atace țara noastră.

„Este important de subliniat că nu este vorba despre un atac, o agresiune sau o invazie; prezența unei drone, chiar și a mai multora, în spațiul aerian românesc nu este considerată altceva decât o încălcare a regulilor de circulație aeriană. Prin urmare, decizia de a doborî sau nu un astfel de obiect nu se ia în mod automat, atâta timp cât acele aparate nu reprezintă, din punct de vedere juridic internațional, un act de agresiune sau o declarație de război”, a transmis acesta.

Potrivit expertului în securitate, timpul de reacție foarte rapid arată faptul că avionul F-18 se afla în serviciu de luptă în celulă (poliție aeriană).

„Serviciul de luptă desfășurat în prezent de aviatorii români se organizează în funcție de gradul de iminență al unei amenințări și poate fi îndeplinit în trei moduri: în cazarmă, în apropierea aeroportului; în celulă, adică într-o cameră amplasată lângă avion; sau direct la bordul aeronavei, inclusiv în aer. În cazul unui timp de intervenție de 17 minute, este foarte probabil ca aviatorii să fi fost în serviciu de luptă la celulă, în așteptare. După identificarea țintei, îmbarcarea durează aproximativ cinci minute, iar zborul până la interceptare încă cinci până la zece minute, totalizând astfel 15-16 minute. Decizia de acțiune nu este însă una pripită; ea se ia doar atunci când ținta este clar identificată, iar valoarea și gradul său de risc sunt pe deplin cunoscute. Abia în acel moment se stabilește dacă se impune urmărirea, doborârea sau o altă măsură. Nu se trage niciodată la întâmplare, ci doar pe baza unor date suficiente și temeinic analizate”, a transmis expertul.

Resturile dronei au fost recuperate în județul Galați

Potrivit informațiilor furnizate de MApN, rămășițele dronei, precum și fragmente din proiectilul utilizat pentru interceptare, au căzut între localitățile Băleni și Cudalbi, în județul Galați, într-o zonă descrisă de autorități ca fiind nepopulată. Primele fragmente au fost recuperate duminică la orele prânzului. Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 5:20, iar Ministerul Apărării a precizat că monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente. 

„În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04.44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 km nord de Galați. O aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobarea de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de aeronava F-18, la ora 05.01”, a transmis MApN.

Alertă aeriană în Galați. O dronă a fost doborâtă de un F-18 spaniol. Autoritățile au găsit fragmente din dronă și din proiectilul care a doborât-o

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a confirmat public evenimentul și a oferit detalii suplimentare privind desfășurarea misiunii. Oficialul a explicat că, la momentul detectării incursiunii, două avioane de vânătoare F-18 spaniole se aflau deja în aer, în cadrul unei misiuni preventive de monitorizare, și au primit imediat aprobarea de a acționa. Interceptarea s-a produs în intervalul orar menționat, iar drona a fost distrusă între Băleni și Cudalbi.

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă. La ora 04:44, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național, la 24 km nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare. La ora 05:01, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, într-o zonă nepopulată. Felicitări piloților spanioli pentru o misiune reușită! România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre”, a transmis ministrul Radu Miruță.

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