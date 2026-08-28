 Contraamiral în retragere, explicații în cazul navei lovite și scufundate în Marea Neagră: „Poate era puțin o psihoză că noi suntem ținta” | adevarul.ro
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Contraamiral în retragere, explicații în cazul navei lovite și scufundate în Marea Neagră: „Poate era puțin o psihoză că noi suntem ținta”

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Un contraamiral de flotilă, în retragere a declarat că este foarte puțin probabil ca Armata Ucraineană să fi lovit accidental sau intenționat nava care s-a scufundat joi seară în Marea Neagră.

Navă atacată în Marea Neagră
Navă atacată în Marea Neagră Foto: Poliția de Frontieră

Contraamiralul Sorin Learschi a explicat la Digi24 că nava era deținută de o companie din Turcia, iar statul membru NATO aflat la Marea Neagră a avut chiar primul caz de dronă descoperită la țărmul ei.

 Acesta a afirmat că nava lovită se afla în zona contiguă din Zona Economică Exclusivă a României. 

„Există două zone foarte clar delimitate. Este zona apelor teritoriale până la cele 12 mile, care aparține ca teritoriu României, după care urmează zona economică exclusivă. În această zonă economică exclusivă, primele 12 mile peste apele teritoriale este denumită legal zona contiguă. E o extensie a drepturilor de control vamal, imigrație. Exploatarea este foarte clară până la limita care a fost stabilită prin procesul de la Haga. Zona contiguă este inclusă legal în Zona Economică Exclusivă. Unde s-a întâmplat tragedia era în afara apelor teritoriale, în Zona Economică Exclusivă, în particular în zona contiguă, care are alt regim”, spune Learschi. 

Contraamiralul susține că este foarte puțin probabil ca Armata Ucraineană să lovească accidental sau intenționat o navă astfel, „pentru că această situație de la gurile Dunării, care este vitală pentru Ucraina în acest moment, este foarte bine monitorizată”.

„A-ți lovi o navă care-ți asigură exportul, mai ales că trei sferturi din membrii echipajului erau ucraineni...”, subliniază contraamiralul.  

„Mai e o altă problemă. Compania care deține această navă, care este sub un pavilion de complezență, este în Turcia. Iată cum zona se complică și nu este primul caz în care nave cu echipaj turcesc au fost lovite. Chiar Turcia a început să aibă o reacție mai apăsată în această problemă, căutând să calmeze cele două părți. Dar până atunci vedem că ziua de ieri a adus lovituri masive în Ucraina, cu toate tipurile de rachete și drone. Iar Marea Neagră nu face excepție. Deja am văzut că valul acesta de resturi de dronă care au fost săptămâna aceasta, săptămâna trecută în România, s-a mutat către Bulgaria, acum au apărut în Turcia. Deci primul caz a apărut în Turcia. Poate era puțin o psihoză din aceasta, că noi suntem ținta. Nu eram ținta, noi suntem în efectul luptelor dintre Ucraina și Rusia”, mai precizează Learschi. 

Toate persoanele aflate la bord au fost salvate

Nava care a luat foc în Marea Neagră a raportat prin sistemul de alertă că a fost lovită de o dronă, iar apoi aceasta s-a scufundat.

Operațiunea de căutare și salvare a fost coordonată de MRCC Constanța, cu participarea unei nave a Gărzii de Coastă, a două nave ARSVOM și a unei nave comerciale aflate în apropiere. Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, pe o mare cu valuri de aproximativ 2,5 metri.

Toate cele 12 persoane aflate la bord au fost salvate. Zece au fost recuperate de polițiștii de frontieră, iar alte două de echipajul unei nave comerciale care a observat persoane în apă. Una dintre victime era rănită în momentul salvării. Cinci persoane au ajuns la Spitalul Județean Constanța.

„Nava a fost lovită şi pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu ştim de cine. O să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculaţii”, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi seară, într-o conferință de presă.  

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