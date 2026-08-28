Cinci marinari salvaţi de pe nava care a luat foc în Marea Neagră au fost externați

Cei cinci membri ai echipajului navei PROGRESS IV, care a luat foc la 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României, au fost externați după ce au primit îngrijiri medicale la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” din Constanța.

Toate cele 12 persoane aflate la bord au fost salvate Foto: captură video Adevărul

Reprezentanții Spitalului Județean Constanța au precizat că cei cinci marinari au părăsit Unitatea de Primiri Urgențe în cursul dimineții, după finalizarea evaluărilor medicale, relatează Ziua de Constanța.

Cele cinci victime, cetățeni străini cu vârste între 20 și 43 de ani, fuseseră transportate în cursul nopții la Unitatea de Primiri Urgențe pentru evaluare și tratament.

La sosirea în spital, marinarii erau conștienți, cooperanți și se aflau într-o stare generală stabilă. Aceștia au fost supuși unor investigații clinice și imagistice, fiind consultați de medici din mai multe specialități.

În urma examinărilor, specialiștii au constatat că niciunul dintre pacienți nu a suferit răni grave. Toți au fost diagnosticați cu traumatisme minore.

Nicușor Dan: „Nava a fost lovită”

Amintim că cei cinci marinari externați de la Spitalul Județean Constanța se aflau la bordul navei PROGRESS IV, implicată într-un incident grav produs joi seară în Marea Neagră. Potrivit informațiilor prezentate de Garda de Coastă și de autorități, la bordul navei a izbucnit un incendiu, iar echipajul a semnalat inițial și o posibilă explozie. Nava se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României.

Sursă video Adevărul

Operațiunea de căutare și salvare a fost coordonată de MRCC Constanța, cu participarea unei nave a Gărzii de Coastă, a două nave ARSVOM și a unei nave comerciale aflate în apropiere. Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, pe o mare cu valuri de aproximativ 2,5 metri.

Toate cele 12 persoane aflate la bord au fost salvate. Zece au fost recuperate de polițiștii de frontieră, iar alte două de echipajul unei nave comerciale care a observat persoane în apă. Una dintre victime era rănită în momentul salvării. Cinci persoane au ajuns la Spitalul Județean Constanța.

„Nava a fost lovită şi pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu ştim de cine. O să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculaţii”, a afirmat președintele Nicușor Dan, joi seară, într-o conferință de presă.