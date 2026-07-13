CNIR a semnat contractul pentru supervizarea lucrărilor Drumului Expres Focșani – Brăila. Cine este constructorul

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că a semnat, astăzi, contractul pentru supervizarea lucrărilor pe Drumul Expres Focșani – Brăila, care va fi construit de companiile românești UMB și Arcada.

Contractul semnat cu firma de inginerie din România, TPF Inginerie S.R.L, are o valoare de 55,1 milioane lei și o durată de 106 luni, din care 42 de luni pentru proiectare și execuție, respectiv 60 de luni garanția lucrărilor, scrie Mediafax.

Rezultatele așteptate a fi atinse de către Supervizor sunt următoarele:

Servicii de management de proiect și consultanță pentru Beneficiar referitoare la Contractul de „Proiectare si Execuție Drum Expres Focșani – Brăila”;

Servicii de supervizare privind obținerea acordurilor si autorizațiilor necesare pentru derularea Contractului „Proiectare si Execuție Drum Expres Focșani – Brăila”;

Servicii de supervizare a proiectării și execuției lucrărilor la standarde de înaltă calitate, cu respectarea normativelor, standardelor și a legislației în vigoare, evaluarea și aprobarea lucrărilor, cantităților, materialelor, echipamentelor etc., în calitatea sa de „Supervizor”;

Servicii de supervizare pe durata perioadei de garanție a lucrărilor.

Drumul Expres Focșani – Brăila, acum în etapa finală a proiectării, are o lungime de 73,5 kilometri și va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploiești – Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila – Galați (DEx 6), Tulcea și Constanța. Acesta va deveni cel mai lung drum de mare viteză din România construit în cadrul unui singur contract.

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute:

57 de structuri (poduri/viaducte)

șase noduri rutiere (Nodul Focșani-intersecție A7, Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și nodul rutier Brăila -intersecție Drum Expres Buzău-Brăila).

două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spațiu pentru comerț/alimentație publică.

Constructorul drumului este Asocierea SA&PE Construct S.R.L (Lider) – Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB – Arcada Company SA.

Valoarea contractului este de 4,29 miliarde lei, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.