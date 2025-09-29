Foto A fost ales constructorul pentru drumul expres Focșani–Brăila, care va avea 73,5 km. Cât vor dura lucrările

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat luni, 29 septembrie, că a fost ales constructorul pentru drumul expres Focșani–Brăila, care se întinde pe 73,5 km.

Potrivit ministrului, valoarea contractului este de 4,29 miliarde de lei, fără TVA.

„Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA).

Obiectivul de infrastructură va avea 73,5 km și va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România!”, transmite Ciprian Șerban.

→ Imaginea 1/2: Drum expres Focșani-Brăila/FOTO: Facebook

De asemenea, acesta a menționat că durata contractului este de 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție.

„Proiectul include:

57 de poduri și viaducte

6 noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 și Podul de la Brăila)

2 parcări și un spațiu de servicii cu benzinărie și zonă de alimentație publică.

Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila–Galați, dar și legătura mai departe spre Tulcea și Constanța.

Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027 și Bugetul de Stat”, adaugă ministrul.

Drumul expres Focșani-Brăila se îmaprte în trei loturi, respectiv:

Lot 1 Focșani/A7 - Măicănești/DN23, 28,20km

Lot 2 Măicănești/DN23 - Siliștea/DJ221C, 37,60km

Lot 3 Siliștea/DJ221C - Brăila/DEx6, 7,72km

În total, Drumul Expres DEx6 Focșani – Brăila – Galați și podul Brăila are 85,81 km, dintre care a fost dat în circulație doar podul Brăila, cu o lungime de 1,97 km. Al doilea lot, Brăila–Galați (12,29km), va fi dat în trafic în toamnă, anunță autoritățile, potrivit Profit.ro.